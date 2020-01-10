快讯 | 伊朗政府就乌克兰客机坠毁发布新声明：建议美国政府停止心理战并关注专家调查的结果

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国政府声明全文如下：

“向受到乌克兰客机坠毁事件影响的家属表示慰问，并需要注意以下几点：

1. 伊朗伊斯兰共和国航空组织现已按照国际民航组织的规定建立了一个事故调查委员会，并在所有相关国家的专家参与下，以透明、准确和迅速的方式，从所有技术和行政方面对事故进行了调查。 并将调查的结果完整地告知。

2. 根据国际规则，事故发生国（伊朗）的国营航空公司，签发飞行证明书的国家（乌克兰）航空公司，飞机所有者（乌克兰），制造商（波音），飞机发动机制造商（法国）可以参与研究事件过程。目前乌克兰代表已在伊朗参与了有关调查， 我们还将邀请波音公司派其代表参加黑匣子审查程序。

3. 我们同时欢迎其它在悲剧事件中丧生的有关国家代表参加研究、调查。

4. 根据伊朗总统的命令，我们将应定期、迅速地向公众，特别是那些处于困境的家庭提供技术和专家审查的结果。

5. 我们相信这中宣布调查的结果会让所有人，包括遇难者家属信服。

6. 今天，我们都看到根据五角大楼的旧方式一些媒体传播来自无名消息人士的一些毫无根据的新闻，据这些新闻的报道两枚导弹击中乌克兰飞机；而且我们相信在未来所有人了解到这些新闻的虚假性没有人会为这个谎言责任。

7. 我们建议美国政府赶快停止其撒谎性的态度和心理战行动并密切注意上述委员会调查的结果。

8. 最后，很遗憾的是，美国政府的心理战系统及其有意识和无意识的同伴，正在通过传播这些谎言，往遇难者家属的伤口上撒盐，并为自己的利益也伤害受害者的无辜家属。”

当地时间01月08日从伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场起飞后坠毁乌克兰航空公司波音737客机上所有人员全部遇难。

在起飞约3分钟后，乌克兰国际航空的PS752航班突然坠毁。

这架飞机本应该由德黑兰飞往基辅，机上载有约170人，其中有大量伊朗公民，还有部分前往伊朗度假的旅客。

失事客机是一架波音737-800飞机，该机在2016年7月交付，机龄仅3.6年。根据FR24的数据，飞机在爬升过程中一切正常，但在约2400米高度时，飞机突然失去了ADS-B信号。

伊朗民航组织发言人证实乌克兰航空航班上的人全部遇难，包括167名乘客和9名机组人员。飞机坠落原因可能是技术故障。德黑兰霍梅尼国际机场发言人表示将尽快公布记上乘客名单信息。

伊朗道路与城市建设部通信与信息中心负责人卡西姆·比西当地时间8号表示，一架乌克兰波音737客机从德黑兰起飞不久后坠落的原因，为发动机故障导致的机体起火，如果飞机坠落是因为被导弹击中，机体肯定会在空中就爆炸了。