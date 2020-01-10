伊朗外长扎里夫接受人民日报专访——伊中关系不受外部因素干扰

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫积极评价过去一年来伊中关系取得的成绩，希望在新的一年继续推动伊中关系向前发展，并就伊核局势发表了看法。

“新年快乐！”

面对镜头，扎里夫用中文向中国人民致以新年祝福。扎里夫表示，这次是他2019年第四次访华，距离上次访华还不足半年时间。和中国朋友保持频繁沟通，体现了伊中全面战略伙伴关系的重要意义。

在刚刚过去的2019年，面临外部压力之下，伊中两国相互支持，推动伊中关系取得了积极进展。

扎里夫表达了在涉及中国核心利益和反对任何形式分裂主义问题上对中方立场的坚定支持。针对一些西方国家对中国新疆政策的指责，扎里夫表示，他曾到访过新疆，新疆是一个美丽的地方。指责中国新疆政策的一些西方国家，并不是真正关心新疆人民的人权和福祉，只是把人权作为实现政治目的的工具。人权是如此重要，不应该因为政治目的被滥用。

2020年推动伊中各领域合作

2020年，扎里夫相信两国各领域的合作将不断充实伊中全面战略伙伴关系的内涵。扎里夫认为，伊中关系具有长期战略性，不受外部因素干扰，这是两国政府和人民的共同意愿。

扎里夫认为，伊中两国经济结构互补性强，合作潜力巨大。伊朗资源丰富、劳动力充足，中国在资金、技术等方面拥有显著优势，两国在能源、科技等领域合作空间广阔。伊中之间具有互补性和协同性的务实合作方式，符合广大发展中国家的利益。扎里夫对发展伊中两国科技合作尤为期待。科技代表未来，这是美国对中国高科技企业保持警惕的重要原因。一国政府在全球范围内公开打压别国高科技企业，实际上阻碍了世界科技的进步与发展，世界上大多数国家都不会赞同这种无理做法。

扎里夫表示，促进人文交流是发展两国关系的重要方向。伊朗文明和中华文明同为东方文明的杰出代表，由古丝绸之路连接的两国人民的友好交往史已经延续长达上千年。任何一段良好关系都始自于相互尊重，而懂得尊重正是伊中两国文化的共通之处。伊朗文化和中国文化都强调尊重他人、尊重长者、尊重智者、珍视家庭，文化价值观的相似让伊中两国人民不断走近。无论是到访伊朗的中国人，还是来中国的伊朗人，都会在对方国家感受到真诚欢迎。如今“一带一路”倡议再次将伊朗和中国人民联系在一起，他希望2020年通过加强旅游往来进一步促进伊中民心相通。

伊中共同反对单边主义

当前，伊核局势酝酿重要变化，伊核问题全面协议面临严峻挑战。

在采访中，谈到2020年伊朗就全面协议同美国展开对话的可能性时，扎里夫表示，伊朗从不惧怕对话。全面协议不是只有2页纸，而是一份厚达160页的文件。全面协议上的每一个词都经过了反复推敲，伊朗和包括美国在内的伊核问题六方为此展开了史无前例的漫长谈判。全面协议的达成，被视为21世纪初期最重要的多边外交成果之一，受到世界广泛欢迎。美国单方面退出伊核全面协议，这是加剧地区局势紧张动荡的重要原因。

扎里夫表示，伊中两国在坚持多边主义，反对单边主义方面拥有共同立场。单边主义不仅对伊中两国是威胁，也是全世界面临的共同威胁。当前美国政府奉行的单边主义政策将破坏世界的和平与发展，甚至对美国自身也有害无益。2020年世界需要一个新的开始，希望世界能比2019年少一些争端，多一些对话。