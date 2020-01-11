亚洲区资格赛：伊朗男排拒绝爆冷，韩国男排赢得尊重

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，1月9日，2020东京奥运会男排亚洲区资格赛继续在广东江门进行，经过小组赛三轮的争夺。A组伊朗男排和中国男排分获小组前两名，B组出线的则为卡塔尔男排和韩国男排，率先进行的是伊朗男排迎战韩国男排，经过5局的苦战战，伊朗男排在先失一局的情况下以3:2逆转取胜，静待中国男排和卡塔尔男排的胜者进行决赛，决赛的胜者将拿到东京奥运会的唯一一张入场券。

伊朗男排在小组赛中轻松3战全胜获得小组第一名，先后3:0战胜中国台北男排、哈萨克斯坦男排和中国男排，并在后两场比赛中多名主力得到了休息，新人也得到了更多大赛的锻炼，伊朗在世界也是顶级的强队之一，欧美打法，小球处理的非常细腻，尤其是主力二传阿鲁夫的传球极具隐蔽性，是本次资格赛中的最有希望获得冠军的球队。

韩国男排在小组赛中首轮2:3不敌澳大利亚，次轮3:0完胜印度，第三轮3:2艰难战胜小组头名卡塔尔，拼掉出线大热门澳大利亚，韩国队的劣势是平均身高不足2米，典型的亚洲小、快、灵打法，作风顽强，接发球稳定，一传到位率高。在首轮与澳大利亚的比赛中，在一度落后9分的情况下追平，足以体现其韧劲，场上队员配合默契，老队员较多。赛前并不被人们看好。

本场比赛的关键性不言而喻，双方尽遣主力上场。首局上半段，双方打的非常胶着，第一次技术暂停过后，朴哲佑发球得分，伊朗队阿鲁夫挑战失败，韩国以14:10取得4分的领先优势，迫使伊朗叫了暂停。暂停过后，韩国单人拦网成功，取得16:10的领先优势进入第二个暂停。伊朗队状态有所回升，眼见伊朗起势，韩国叫了暂停，暂停过后韩国队出现失误，比分被追到18:16，伊朗换上20号年轻主攻沙里威发球，出现失误，23:20，分差再次来到3分，伊朗再次交出暂停，韩国队发球失误，紧接着触网违例，瞬间伊朗男排将比分追到22:23。关键时刻，韩国队叫了第二次暂停，11号副攻崔敏浩势大力沉的扣球成功取得局点，韩国队挑战界外成功，25:22取得第一局的胜利。

第二局，失掉首局的伊朗队加强发球和拦网，很快取得6:3领先，韧劲十足的韩国队连追3分扳成6平，这也点燃了韩国男排的斗志，无奈伊朗男排已经打出状态，16：11伊朗领先进入第二个技术暂停。暂停回来，韩国队连追2分，阿鲁夫发球轮连得2分打停韩国，暂停过后，伊朗大力跳发破坏韩国一传，连续得分，取得20:15领先，韩国队换人发球直接得分，伊朗叫了暂停破坏韩国队节奏，回来后，韩国队通过不断的落点变化，将比分追到19:21，伊朗换人加强拦网取得成效，本场伊朗表现最为出色的穆萨维扣直线成功，25:21将比分扳平。

第三局，韩国队3:1领先后发球失误送分，伊朗拦网出界，韩国搏杀式的打法出现多次失误，很快被伊朗扳平并反超比分，8:7进入第一次暂停，伊朗连得2分打停韩国，伊朗2号发球优势显现，出现卡轮，韩国队连失5分后终于过了此发球轮。韩国队尽遣替补上场，取得了出其不意的效果，从8:16追到14:17，适应了韩国替补队员打法的伊朗连得2分，韩国再次换人，无奈前面挖坑太大和自身失误过多，以18：25再失一局。

第四局，孤注一掷的韩国队很快取得优势，并以8:6领先进入第一次技术暂停，暂停过后，韩国队连得3分打停伊朗，虽然搏杀式发球连续出现失误，但韩国人依然坚持打法，崔敏浩快速扣杀成功，分差再次来到4分，伊朗连续挑战失败，以16:13领先进入第二个暂停。韩国队发球质量下降，伊朗一传成功率提高，阿鲁夫的调配实在无解，很快将比分反超到19:18，经过暂停的调整，顽强的韩国人再次反超比分，并以24:22取得局点，朴成佑扣杀得分，25:22韩国队顽强追平。

决胜局，伊朗开局连得2分，并以8:5交换场地，大比分落后的韩国人一直在坚持，9:13落后的情况下，依然保持稳定和必胜的心态连追3分，韩国队发球失误，伊朗取得赛点，伊朗扣球成功，伊朗有惊无险以15：13取得决胜局的胜利。

通过本场比赛我们可以看到，韩国人不放弃的韧劲值得我们中国男排好好的学习，尽管实力相差悬殊，尽管搏杀式打法出现30余次失误，但是仍然坚持，并取得良好的效果，如果我们的男排能有这种每球必争、不抛弃、不放弃的精神，何愁不被尊重。