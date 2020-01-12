中国男排亚洲“仨强敌”避开俩，碰伊朗一战定乾坤

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体，在昨天的半决赛上，中国队以3比1（25比22、25比18、23比25、25比20）横扫卡塔尔队，挺进决赛。伊朗男排则经过五局苦战险胜韩国队，将在决赛中与中国队相遇。

有意思的是，伊朗队和韩国队半决赛，比赛进行到第五局关键时刻，韩国男排将比分追成12—13，胜负难料。这时，伊朗二传马鲁夫诈伤，比赛暂停了几分钟，干扰了韩国队发球节奏。韩国队员回来发球失误，伊朗拿到赛点，比赛基本失去悬念。

这一幕同样出现在昨晚中国队和卡塔尔队的比赛中，比赛进行到第四局，卡塔尔队自由人纳吉在大比分落后的情况下诈伤，并和队友“挤眉弄眼”，这一幕恰好被摄像机抓个正着，不得不说，西亚队员在球场上使出这些招数，真是败人品。好在中国队员没有受到太大影响，拿下第四局，赢得胜利。

对于中国男排和伊朗男排双双进入决赛，既在意料之中，又在意料之外。伊朗男排长期以来是亚洲霸主，2019男排世界杯排名第八，这支队伍杀进决赛是实力使然。

而中国男排世界排名第24位，澳大利亚男排和韩国男排都在中国队之上，可以说，中国男排能够杀入决赛，运气不错。赛前分析，中国男排本次资格赛的最强对手有三支队伍，分别是伊朗、澳大利亚、韩国，中国队面对这三支队伍都没有胜算，甚至稍占下风。幸运的是，中国队的苦主澳大利亚男排在小组赛因负于卡塔尔，被淘汰出局。韩国队则在半决赛中被伊朗队斩落马下。这样，中国队的三大强敌只剩下伊朗。

在此前的小组赛中，中国队和伊朗队有过交手，在确保小组出线的情况下，两队实力都有所保留，特别是中国队，主力球员出场时间有限，既让队伍得到磨合，又摸清了对手实力。