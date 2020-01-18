世界上最古老的都城，伊朗的沙漠之城，有一盆圣火3000年不熄灭

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——林木漫游记，分享了他最近去伊朗中部亚兹德古城旅游的经历。全文如下：

离开了伊朗的设拉子，坐上旅游大巴，脑海里仍然是浓郁的中东风光和热情的伊朗人笑脸，这里每一处景观都那么让人难忘，每一张笑脸都那么真诚和朴实，古老的波斯国家，历经沧桑，仍顽强地把文明一代代地传承和保存着，让异国他乡的游人能够有机会体验和感受千年灿烂文化。大巴在一望无际的沙漠里行驶，漫漫黄沙，高高低低的沙丘，看久了，感觉世界都很寂寞。今天探访的就是一个被沙漠包围的千年古城，伊朗亚兹德古城。亚兹德古城从前是重要的古丝绸之路驿站。

这是一个深入伊朗中部腹地的古城，一座历经7000年历史仍然鲜活的古城。公元前3世纪亚历山大大帝时期，就已成为古代丝绸之路重要的驿站，那时商贾云集，车马喧闹，很是辉煌。也被被称为“地球上最古老的人类居住城市”。为什么能够如此长久地保存下来，而且依然代代相传，繁衍生息呢？走进古城，或许可以找到答案。

地理位置偏远又荒漠，成就了古城的完整与平安

亚兹德古城地理位置非常偏远，一路上都是无边无际的荒漠，交通十分不便，从设拉子坐大巴至少要6个小时才能到达，这样一个荒漠深处的小城，无论对于今天游客还是普通人都会令人望而止步。这里即非咽喉要塞，又非富饶之地，所以历次战争中，都没有军队来攻打和占领这样的荒凉之地，使亚兹德免于战乱侵扰。

哪怕是在蒙古军东征时期，当时成吉思汗和帖木儿攻占了伊朗的很多城池，但也没有踏入亚兹德，千年来，平安无事，安然无恙，因此，这里处处都保存着古老的土房屋、土建筑，千年的民风民俗也流传至今，弥漫着浓浓的波斯风情和古文化气息。

风塔的发明是沙漠中对抗炎热气候的利器

走进亚兹德古城前，我就在想，沙漠里一是酷热难耐，二是缺少水源，这样的地方是如何能够生活下去，而且几千年依然延续呢？在小城里漫步，随处可见的高高的风塔和独特的坎儿井，让我豁然开朗。

风塔是古城里的标签，第一眼看见每个建筑上有个高高的四方镂空的建筑，觉得很别致，猜想是不是波斯风格？原来这是古城的先人们为对抗沙漠炎热而建造的独特发明，称为风塔。这些风塔一般高达5到6米，多为四面柱体，让我想起了在新疆吐鲁番看到的烘葡萄干的晾房。站在屋里，阵阵凉风在屋里回旋，的确凉快了许多，不得不感叹古代人的智慧。

坎儿井是对抗沙漠缺水的最伟大发明

在新疆的吐鲁番我也看到过坎儿井，那深藏于地下几米深，纵横交错的地下水系统让我叹为观止，而在亚兹德古城再次见证了这伟大的发明。

这里不仅通过坎儿井解决了沙漠里最致命的缺水问题，同时当地人利用坎儿井的水流来驱动水车磨面，利用坎儿井水渠穿过地下房屋，结合风塔，营造出一个个天然的凉爽空调房。不过，自从水管引入古城后，大部分的坎儿井已没再使用了，成为历史。

拜火教神庙，供奉着千年不灭的圣火

在亚兹德拜火教神庙见到了一盆千年不灭的圣火，据称，圣火在公元470年就已经点燃，至今从未熄灭过。这也是世界最古老的宗教之一，拜火教的发源地，以拜火的仪式，表达对自性光明的崇拜。公元前600年，拜火教曾经是波斯的国教，直到阿拉伯文明进入波斯，伊斯兰教才逐渐取代了古老的拜火教。

站在圣火前，那一团熊熊燃烧的火焰，曾经照亮了多少信徒前行的道路，支撑着他们负重前行，创造一个又一个奇迹。

恬淡生活，坦然自足是古城最温情的景象

漫步在古城幽深的小巷，路旁斑驳的老屋、高耸的千年风塔、老旧的木门、神秘的宗教，都给人留下了深刻的印象。这座千年古城按着自己的独特方式生活和发展着，象一位饱经沧桑的老人，面对世界的风浪，不忧不惧，平静淡然。这里的人们，虽然生活清贫，却甘之如饴，少了中国人的急躁与攀比，多了份怡然自得，平平淡淡，坦然快乐，真好！