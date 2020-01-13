伊朗总统鲁哈尼同卡塔尔埃米尔举行会谈 推动两国关系不断实现新发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）指出，卡塔尔是中东波斯湾地区有独特影响的重要国家，也是伊朗在该地区重要合作伙伴。而且卡塔尔作为伊朗的友好伙伴能为两国扩大双边经贸关系提供很不错的平台。

鲁哈尼说，伊方希望与贵国扩大基础设施建设、通信、金融、农业、旅游业等各领域合作，促进相互投资。

伊朗总统接受为访问卡塔尔的该国埃米尔的邀请并提出，在未来两国将共同主持的伊卡政府间合作委员会的会议是我们合作的巨大机遇，双方应该好好安排把这个机会更加丰富。

会谈后，两国元首共同会见记者。

卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼表示，卡塔尔感谢并赞赏伊朗在多哈被封锁期间所持立场。

卡塔尔埃米尔在与伊朗总统鲁哈尼在德黑兰举行的联合记者会上强调：“解决该地区分歧的唯一办法是对话和缓解局势升级。”与此同时，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗和卡塔尔今天做出了“扩大两国关系的友好而重要的决定”。

谢赫塔米姆称，他与鲁哈尼的会晤是富有成果的，并强调称，“卡塔尔与伊朗之间的关系是历史悠久的，见证了巨大的发展，双方之间的多方渠道始终保持开放。”卡塔尔埃米尔还补充道，他已邀请鲁哈尼访问卡塔尔。

伊朗总统也表示，两国决定加强双方之间的互访频率，他并补充道，鉴于该地区安全——特别是波斯湾区安全——重要性，“我们决定继续两国之间的磋商。”鲁哈尼宣称，双方决定每年召开一次两国联合委员会会议，并表示，希望多哈和德黑兰之间的关系能够继续扩大。