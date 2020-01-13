伊朗最高领袖：美国和盟国是地区祸乱的根源 区域合作是解决中东问题的唯一出路

伊朗国家通讯社（IRNA）：在卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼与伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）举行会晤之后，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）会见了谢赫塔米姆。

阿亚图拉·哈梅内伊在会晤期间表示， “当前局势要求该地区密切合作，不要受到外国势力立场的影响”。

伊朗最高领袖补充道，“该地区局势困难且敏感，必须进行全面对话。”

他强调称， “一些外来的国家不希望该地区国家之间建立良好关系；而包括我们总统的伊朗伊斯兰共和国官员多次表示伊方对地区性合作的愿望和重要性。”

阿亚图拉·哈梅内伊就目前中东地区的局势表示，在我们看来现在该地区的情况不合适，而这样的气氛也是来自美国和其盟国的恶意行为，现在解决我们地区唯一的出路是中东的区域性合作。”

伊朗领袖称，近年来，伊卡保持高层交往，虽然两国政治方面的关系呈现良好发展势头但是目前的经贸关系还不如政治的合作，这方面双方应切实增强推进高质量的合作。

会晤期间卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼也赞同伊朗最高领袖对中东的区域性合作的看法并强调解决该地区分歧的唯一办法是地区国家的全面对话。

卡塔尔埃米尔说，在与伊朗总统鲁哈尼的会谈中我们双方决定每年召开一次两国联合委员会会议，并表示，希望多哈和德黑兰之间的关系能够继续扩大。

他感谢伊朗在卡塔尔封锁期间所起的作用。