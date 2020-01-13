中国男排0-3伊朗 无缘东京奥运会

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国体育媒体报道，北京时间1月12日，东京奥运会男排亚洲区资格赛决赛打响，中国队与强敌伊朗队为赛事唯一一张入场劵展开争夺。中国队首局状态不佳，频频失误，先失一局。第二局，中国队奋力一搏，虽不及对手，却也紧跟比分，可惜最后的关键分没有把握住，失掉了第二局。随后，实力强劲的伊朗队顺势再下一城。最终，中国队以14-25、22-25、14-25，大比分0-3不敌伊朗队，无缘东京奥运会。

中国队首发，主攻刘力宾、戴卿尧，副攻陈龙海、张哲嘉，接应江川，二传于垚辰、自由人童嘉骅。

第一局，伊朗队开场先得两分，张哲嘉3号位开网扣中。伊朗队2号位探头打成，取得5-2领先。中国队暂停回来，江川2号位强攻出界，穆萨维3号位近体快球扣中。随后，伊朗队3号位强攻扣中，以8-3进入技术暂停。江川2号位开网背飞失误，伊朗队3号位探头打中。张哲嘉造拦网出界。伊朗队进攻连得三分，取得9分领先。艾巴迪普尔调攻4号位被拦，伊朗队4号位扣中。江川2号位强攻落对方界内，刘力宾扣球出界。伊朗队16-6进入技术暂停。

陈龙海短平快球打成，双方各自发球出界送分。江川2号位强攻被拦，崔建军4号位掩护扣中。艾巴迪普尔4号位直线打中，伊朗队20-10。中国队拦、发连得两分。江川2号位调攻斜线打中，伊朗队2号位轻打得分。艾巴迪普尔4号位打中，张哲嘉4号位扣球被拦。中国队14-25，大比分0-1伊朗。

第二局，江川4号位掩护扣中，伊朗队3号位快球打成。江川2号位拐直线出界，后与刘力宾扣球双双被拦。伊朗队5-1。中国队暂停回来，伊朗队进攻、发球分别失误，江川推吊得手，张哲嘉拦住对方进攻。中国队连得4分，追到5平。刘力宾强攻被拦，江川后攻踩线。伊朗队8-5进入技术暂停。江川2号位开网强攻打成，穆萨维2号位短平快扣中，崔建军4号位还了一个短平快。江川2号位强攻下球，艾巴迪普尔打中后排。刘力宾后3小斜线扣中，沙费伊快球打中。双方来回对攻中，伊朗队维持3分左右优势，以16-14进入技术暂停。

崔建军4号位掩护抹攻后排得手，张哲嘉发球出界。崔建军强攻被拦。伊朗队3号位近体快球打中，19-15。刘力宾后3打中。伊朗队2号位扣中，随即两次进攻失误。陈龙海拦住对方2号位扣球，中国队追到19-20。伊朗队暂停回来，4号位进攻打成，2号位两次拦网得手。江川2号位强攻造拦网出界，伊朗队扣球出界，扣球又被拦。中国队22-23，再将比分迫近到1分，伊朗队暂停。沙费伊后排扣中，拿到局点。张哲嘉4号位扣球被拦。中国队22-25，大比分0-2落后。

第三局，江川2号位打中，陈龙海3号位反击打成。戴卿尧发球出界，陈龙海再扣球被拦。伊朗队开网强攻打中空位，陈海龙3号位拦网出界。刘力宾击球触网，伊朗队5-2。季道帅4号位打手落后排，穆萨维高点扣中。季道帅进攻被拦，伊朗队8-4进入技术暂停。张哲嘉3号位强攻、江川2号位背飞先后得分，伊朗队4号位进攻得分，艾巴迪普尔2号位扣中。季道帅4号位拦网失误，伊朗队12-6将比分拉开。江川2号位强攻直线打中，穆萨耶进攻得分。伊朗队保持领先，以16-11进入技术暂停。

暂停回来，双方依然维持攻防状态，中国队难将比分追近，而伊朗队则逐渐将分差拉开到8分。之后，江川2号位强攻打手高弹出界。伊朗队4号位推攻得手，发球得分拿到赛点，随即发球再得分。最终，中国队14-25，大比分0-3不敌伊朗队。