前9个月伊朗水产品出口保持良好势头 布什尔省出口了2万吨以上鱼虾类水产养殖产品

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆勒特扎 巴赫拉尼（Morteza Bahrani）在周一接受伊通社（IRNA）采访时说，在这些水产品中，有15000吨虾，其中包括13500吨冷冻虾和1500吨鲜虾以及其他一些非食用水产。

他说，这些水产品出口的国家有：奥地利、英国、意大利、比利时、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼、科威特、泰国、越南、香港、马来西亚、中国、斯里兰卡、韩国、台湾、巴基斯坦和黎巴嫩。

巴赫拉尼（Bahrani）补充说，为出口这些产品，布什尔(Bushehr)省颁发了1020份国际卫生证书，以及进行了2904项微生物和化学测试，以确定产品的健康状况。

他指出，现在仍在继续养殖用于出口的虾，在这方面，总局将在卫生和检疫领域进行法律合作，以简化与出口商之间的货物出口事务。

最近伊朗贸易和出口服务促进组织副会长说过，到今年9月底（伊历），已向世界各地出口了价值319美元的商品。

法拉德·诺日（Farhad Nouri）周二在中部省阿拉卡文化中心举行的伊朗纪念最大出口商的仪式上说，该国今年前9个月的进口额价值估计为318亿美元。

他说："在当前经济形势下，价值630亿美元的贸易是由于经济活动家们的辛勤努力，他们应为此得到赞赏。"

伊朗贸易和服务出口促进组织副会长说："中国、伊拉克、土耳其、阿联酋和阿富汗是伊朗最大的出口伙伴，德国、中国、阿联酋和土耳其也是最大的进口伙伴。"

诺日说："尽管制裁不是福气，但现有的恩惠也归功于经济活动家们的努力，原来进口原材料超过二十年的工厂现在要么自产，要么由本国供货商提供。"

他表示，该国在不同领域的生产能力很高，有必要充分利用知识为知识型公司的活动提供基础，增加有价值商品的出口，保持稳定发展的状态。

伊朗贸易和出口服务促进组织副会长继续说："货币与货币间的转移和交换、出口商的增值税退税以及原材料供应公司是最重要的出口商问题，需要制定详细计划来解决。"

中部省作为全国第四大工业中心，拥有2900多个大小工业单位。