伊通社专访| 中国前驻伊朗大使华黎明:因为暗杀伊朗将军美国将付出高昂的代价

伊朗国家通讯社（IRNA）：前中国驻伊朗大使、中东事务专家华黎明周日在接受伊通社（IRNA）驻北京记者的采访时说，没有人否认袭击和暗杀是美国的恐怖行为，从华盛顿的盟友和朋友——以色列，甚至沙特阿拉伯。

他提到，伊朗向美国在伊拉克的基地发射导弹袭击，而挑战了美国的软实力。从表面的情况来看，这与唐纳德·特朗普总统关于伊朗的述说恰恰相反，因为在世界上，没有哪个国家像伊朗一样敢攻击美国的军事基地。

这位伊朗专家补充说，与美国不同，伊朗想要由伊拉克议会尽快投票以做出美国撤离该国的决定，这对伊朗来说是一个重大让步，而对美国则是一次重大失败。

他对美国驻联合国安理会大使凯利·卡莱法特的信——“华盛顿愿意与伊朗无条件谈判，以缓解该地区的紧张局势并愿意帮助其实现和平。”回应道，这封信是美国为了向国际社会展示其是一个爱好和平的国家而不是一个喜好战争。

这位中国专家说，实际上不需要这样的信，如果美国真正想走“谈判之路”的话，首先应该解除制裁，这时，美国可以在瑞士或其他地方与伊朗进行对话和谈判。

华重申，美国已单方面撤出了核协议，并制裁了伊朗，伊朗认为任何对话的条件都应是首先解除制裁。