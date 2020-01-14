伊朗禁毒处总书记会见中国公安部部长——两国禁毒合作定将持续加强

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国国家禁毒处总书记 亚历山大·莫梅尼（Eskandar Momeni）周一在北京与中国公安部副部长、禁毒和反恐专员——刘跃进，国家禁毒委员会副主席进行了会谈。

在会议上，莫梅尼（Momeni）将军强调了实施谅解备忘录的必要性，指的是在2018年伊朗伊斯兰共和国总统访华期间签署的《关于禁毒和制造化学原料的谅解备忘录》。

他说，双方在国际社会中的支持与合作上，在禁毒领域、交流经验和培训，以及互派代表团和派遣专家方面是双方能进一步发展的另一个主题。

伊朗禁毒处总书记应中国公安部长的邀请，率领高级代表团于星期一抵达北京进行为期3天的访问。

亚历山大·莫梅尼（Eskandar Momeni）周一在北京接受伊通社（IRNA）的采访时表示道，我是应中国公安部部长的邀请访华；这次访问的主要目的包括发展双边禁毒合作、交流经验、并在必要时交流有关禁毒的设备。

他指出，这次访问还包括对中国反毒品各个环节的参观。他说，这次访问除了与中国公安部部长、中国国家禁毒委员负责人会晤外，还将对中国的一些脱毒和治疗毒品部门以及海关总署的进行访问。

伊朗国家禁毒处总书记表示，这次访问的另一个目的是，就即将在维也纳举行有关会议与中国朋友进行交流和协调。

莫梅尼（Momeni）将军就两国签署的禁毒领域合作的备忘录指出，在伊朗总统鲁哈尼博士访华期间，两国签署了一项旨在加强双方禁毒合作的文件，此次行程也将在该文件框架继续与中国朋友加紧推进务实的合作。

他表示，访问期间，我将与中国有关部门就双方在区域和国际平台上的加强禁毒、治疗、预防等交换意见。