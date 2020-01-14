伊朗军队总司令称国家空域比以往更安全

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗军队总指挥官强调，今天，伊朗上空的所有航班比以往任何时候都更加安全。伊朗军队同伊朗伊斯兰革命卫队以及国家的其他武装部队一道，在精神领袖的领导下，为伊朗的独自、安全和国家繁荣一直努力着，直到生命的最后一刻。

塞伊德·阿卜杜勒·拉希姆·穆萨维（Seyyed Abdolrahim Musavi）少将在军队总部举行的最高指挥官会议开幕式补充说，伊朗全国已经准备好按照国际的标准为包括国内外各种航班提供做优秀的服务。

伊朗军队总指挥官表示，敌人在软硬地区实施的奴隶制已经失败，处于软弱无能的状态。现如今，驱逐美国已成为所有地区的公众需求。

穆萨维就击落乌克兰客机的事情表示，我们对遇难者的家属表达伊朗方面的哀悼，毫无疑问的是遇难者因“在美国冒险主义造成的危机之时”的人为失误所致。

他强调，伊朗“高尚的人民和遇难者家属认为”，人为的错误永远不会破坏革命卫队的尊严、荣誉和显著成就。

穆萨维称，在过去四十年中，革命卫队在敏感的军事和安全领域发挥了建设性作用，取得的巨大成就，并使敌人望而却步。因此，穆萨维强调，在抵抗阵线的支持下，该国将不会允许美国破坏伊朗武装部队的宝贵成就。

11日，伊朗有关部门宣布，伊朗军方“无意”中击落了乌克兰这架民航客机，导致机上176人全部遇难。声明称 ，这次意外是由于“人为错误”导致的。

伊朗总统鲁哈尼也发文表示遗憾，并称这是一个“不可原谅的错误”。鲁哈尼同时表示，伊朗将继续对此事展开调查并追责。伊朗外长扎里夫也在社交媒体上发文致歉，并称是“美国的冒险主义引发了危机时的人为错误，从而导致了灾难”。