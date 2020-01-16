来自20多国的运动员参加伊朗传统勇士摔跤锦标赛

伊朗国家通讯社（IRNA）：位于伊朗动不的北呼罗珊青年和运动局总局长在接受伊通社（IRNA）采访时说，参加本届比赛的运动来自世界23个国家。

居鲁士巴哈多力(korosh Bahadori）说，波兰、爱沙尼亚、土耳其、塞浦路斯、匈牙利、韩国、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、孟加拉国、印度、印度尼西亚、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、伊拉克、阿富汗、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦和喀麦隆将作为参赛国参加本届比赛，其中有12个亚洲国家，7个欧洲国家和4个非洲国家。

他说，这些运动员将参加伊朗传统比赛项目的岩石、铁弓、重量级、板球、割草机和单轮车运动以及摔跤等各个领域的比赛。

巴哈多力（Bahadori）宣布团队运动员的报道的时间是1月8日，摔跤举重、教练和裁判1月9日报道，并说， Zurkhaneh与掷石与比赛同时开始， 其他比赛与1月10日进行。

他表示，勇士摔跤和个人技能，后续的勇士摔跤和个人技能，以及个人技能决赛也在1月21日举行，摔跤决赛以及闭幕式在1月22日举行。

第三届世界Zurkhaneh运动和摔跤锦标赛将于1月8日至1月22日在波基努拉德（Bojnourd）国立大学的体育馆举行。