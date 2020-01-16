伊朗外长扎里夫称欧洲启动伊核协议争端解决机制是“战略错误”

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近英、法、德外长已联合致函欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，并发表联合声明，宣布启动伊核问题全面协议争端解决机制，强调此举旨在促伊恢复履约。

伊朗外交部发言人宣布德国联邦政府外交事务顾问在新德里与伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）举行了会议。

伊朗外交部发言人赛义德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Mosavi）表示，此次会议的重点是，交换核协议实施的最后举措，以及地区条件的最新发展，特别是在阿富汗问题上的意见。

据穆萨维的报道，在这次会议上，我国外交部长批评欧洲人没有遵守他们在核协议上的承诺，以及他们使用争端解决机制的举动在法律上是毫无根据的，在政治上是不正确的。

德国政府外交事务顾问尼尔斯·安南说，伊朗伊斯兰共和国对于我们来说非常重要，我们的立场是捍卫和保护核协议，三位欧洲部长的精神信件是不损害核协议。

最近中国外交部发言人耿爽就此问题表示，中方对英、法、德启动伊朗核问题全面协议争端解决机制感到遗憾，认为此举无助于解决问题，也不利于缓和当前的紧张局势。

他表示，中方始终认为，伊朗减少履行全面协议事出有因。美国单方面退出全面协议，无视国际法和国际义务，对伊进行极限施压，并阻挠其他方面履约，这是伊核紧张局势的根源所在。

耿爽说，全面协议是业经联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。当前形势下，我们呼吁各方保持冷静克制，坚持在全面协议联委会框架内，通过对话协商解决履约分歧，切实采取举措，恢复协议权利和义务的平衡，全力维护和执行好全面协议。

他强调，中方将继续同有关各方保持密切沟通，积极劝和促谈，推动伊核问题的政治外交解决，为维护全面协议，缓和伊核及中东地区紧张局势做出不懈努力。