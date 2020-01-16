2020年1月16日 上午10:13
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中国：我们对欧洲国家启动伊核协议争端解决机制感到遗憾

中国：我们对欧洲国家启动伊核协议争端解决机制感到遗憾

伊通社（IRNA）北京01月16电 中国外交部发言人耿爽表示，欧洲国家启动伊核问题全面协议争端解决机制不利于缓和当前的紧张局势。

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月15日中国外交部发言人耿爽在例行记者会上就当前伊核协议局势、伊朗申请加入上合组织等问题答记者问。 

问：据报道，英、法、德外长已联合致函欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，并发表联合声明，宣布启动伊核问题全面协议争端解决机制，强调此举旨在促伊恢复履约。中方对此有何评论？ 

答：中方对英、法、德启动伊朗核问题全面协议争端解决机制感到遗憾，认为此举无助于解决问题，也不利于缓和当前的紧张局势。 

中方始终认为，伊朗减少履行全面协议事出有因。美国单方面退出全面协议，无视国际法和国际义务，对伊进行极限施压，并阻挠其他方面履约，这是伊核紧张局势的根源所在。 

全面协议是业经联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。当前形势下，我们呼吁各方保持冷静克制，坚持在全面协议联委会框架内，通过对话协商解决履约分歧，切实采取举措，恢复协议权利和义务的平衡，全力维护和执行好全面协议。 

中方将继续同有关各方保持密切沟通，积极劝和促谈，推动伊核问题的政治外交解决，为维护全面协议，缓和伊核及中东地区紧张局势做出不懈努力。 

问：俄罗斯外长拉夫罗夫今天在新德里表示，欢迎伊朗申请加入上合组织。中方对此持何立场？

答：我还没看到拉夫罗夫外长的最新表态，需要了解核实一下。据我所知，伊朗已经是上合组织观察员，长期以来一直参加上合组织有关活动。在上合组织吸收新成员的问题上，中方愿与上合组织成员保持密切沟通，共同作出决定。

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