中国：我们对欧洲国家启动伊核协议争端解决机制感到遗憾

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月15日中国外交部发言人耿爽在例行记者会上就当前伊核协议局势、伊朗申请加入上合组织等问题答记者问。

问：据报道，英、法、德外长已联合致函欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，并发表联合声明，宣布启动伊核问题全面协议争端解决机制，强调此举旨在促伊恢复履约。中方对此有何评论？

答：中方对英、法、德启动伊朗核问题全面协议争端解决机制感到遗憾，认为此举无助于解决问题，也不利于缓和当前的紧张局势。

中方始终认为，伊朗减少履行全面协议事出有因。美国单方面退出全面协议，无视国际法和国际义务，对伊进行极限施压，并阻挠其他方面履约，这是伊核紧张局势的根源所在。

全面协议是业经联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。当前形势下，我们呼吁各方保持冷静克制，坚持在全面协议联委会框架内，通过对话协商解决履约分歧，切实采取举措，恢复协议权利和义务的平衡，全力维护和执行好全面协议。

中方将继续同有关各方保持密切沟通，积极劝和促谈，推动伊核问题的政治外交解决，为维护全面协议，缓和伊核及中东地区紧张局势做出不懈努力。

问：俄罗斯外长拉夫罗夫今天在新德里表示，欢迎伊朗申请加入上合组织。中方对此持何立场？

答：我还没看到拉夫罗夫外长的最新表态，需要了解核实一下。据我所知，伊朗已经是上合组织观察员，长期以来一直参加上合组织有关活动。在上合组织吸收新成员的问题上，中方愿与上合组织成员保持密切沟通，共同作出决定。