中国国奥队0：1不敌伊朗 三战全败无缘奥运

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，本次比赛中国队与伊朗、韩国和乌兹别克斯坦同在C组。前两轮比赛中，中国国奥队先是以0：1不敌韩国队，随后又以0：2不敌乌兹别克斯坦队，遭遇两连败从而提前出局。而伊朗队则先与乌兹别克斯坦队战成1：1，随后以1：2不敌韩国队，同样未尝胜绩。

当天比赛开始后中国队很快陷入被动，第2分钟伊朗队就制造了极具威胁的进攻，禁区内中国国奥队门将陈威出现脱手，对手又头球攻门，好在陈威及时将球控在身下，中国队躲过一劫。第12分钟中国国奥队右路防守出现问题，对手轻松下底传中，伊朗球员在无人看防的情况下头球攻门，又是陈威将球扑出。

第16分钟，中国国奥队后防线再度出现盯防漏洞，伊朗队萨亚德马内什一脚极具威胁的打门被陈威扑出。半场结束前伊朗队开出左侧战术角球，德加尼横传禁区，穆哈尼中路包抄打门，球稍稍偏出。整个上半场双方攻门次数对比为3：15，中国国奥队占据绝对劣势。

易边再战，中国国奥队进行位置调整，进攻端有所起色。第52分钟田鑫前插至左路后传中，周俊辰禁区得球后连续两次摆脱闪开空间，但右脚抽射打偏。第65分钟陈蒲右路持球推进，随后拔脚抽射，皮球重重击中横梁后弹出，被对手解围。

第84分钟，朱辰杰在本方禁区内伸脚绊倒伊朗球员贾耶迪，经过视频助理裁判判定，主裁认定伊朗队获得点球，这也是中国国奥队本届比赛为不同对手送上的第三粒点球。伊朗队长诺拉福坎操刀罚中球门右上角，场上比分被改写为0：1。

最终中国国奥队未能扳回比分，以0：1不敌伊朗队，小组赛三连败惨淡出局。在同组另一场比赛中，韩国队以2：1战胜乌兹别克斯坦队，根据积分排名，韩国队和乌兹别克斯坦队小组出线。