快讯 | 伊朗最高领袖：伊朗将越来越强 暗杀我们反恐的司令是美国政府的耻辱

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在德黑兰主持周五（主麻日）穆斯林集体礼拜发表讲话时表示，伊朗报复美国，攻击美军驻伊拉克基地的日子是真主之日（天佑之日）。

伊朗领袖就伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军在美军进行的一场空袭中殉道归真强调，他们用恐怖分子的方式，偷偷且懦弱地暗杀了我们亲爱的将军，这给美国带来的是耻辱。

伊朗领袖说道，苏莱曼尼将军是全地区反恐领域的一个英雄，美国政府无耻地承认暗杀这个伟大的司令表明该国恐怖性的本质。伊朗对美国恐怖主义的报复打破了美国作为超级大国的形象。

阿亚图拉·哈梅内伊批评美国政府并说，美国的一些小丑宣称站在伊朗人民一边，毫无疑问的是这是“骗人”。

他批评伊核协议的三个欧洲缔约国——英国、德国和法国“不值得信任”，称他们向伊朗施压的行动是行不通的。

阿亚图拉·哈梅内伊多次对坠毁的乌克兰客机事件罹难者表示哀悼，并对他们的家属表示慰问；他强调，应该采取措施防止类似乌克兰客机坠毁事件再次发生。