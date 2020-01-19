2019年以医疗旅游目的赴伊朗外国游客环比增长

伊朗国家通讯社（IRNA）：塞耶德·卡梅尔·塔格哈维（Seyyed Kamel Taghavi）周六在卫生部举行的健康旅游发展峰会上说，降低医疗服务成本是伊朗吸引医疗游客的重要优势之一。 据调查显示，我们在2012年大约有828家医院，到2019年大概增加了1000家医院，与此同时，病床数量的增加也创造了更多的服务能力。108家医院的数量，病床数量达到14.1万张，病床数量和千家医院数量的百分比比例已从1.4增加到1.7，这是一个理想的数字。

他说，除了增加病床数量外，我们还应该考虑床位占用问题，目前该国的床位占用率低于70％。 就是说，医院病床的空闲容量为30％，尤其对于私立医院，这是我们应注意的问题，这可以有效为卫生经济服务提升空间。

最近世界卫生组织的以为官员表示，伊朗有向东地中海国家出口药品的机遇。

世卫组织东地中海区域办事处负责人说，“伊朗与东地中海区域国家之间存在医药和知识转让的出口机遇，世界卫生组织始终支持这一行动以及国家之间的合作。”

艾哈迈德·蒙塔泽里（Ahmad al-Montazeri）在接受伊通社（IRNA）采访时，就有可能从伊朗向东地中海地区国家出口药品和医疗设备补充道：“伊朗使用的药品中有95％以上是国内生产的，这对伊朗来说是一种荣誉，也是伊朗出口药品的机会。”

世卫组织东地中海区域办事处负责人说：“在伊朗拥有卫生领域的设施以及制造药品和医疗设备，这些都与健康和安全有关。因此，伊朗在这些领域有能力与其他国家分享。

伊朗有关部门最近出报告宣布该国因其分明的四季和高度的地理多样性，以及其悠久的历史，在医学和传统医学领域，成为西亚-中东地区和全世界各地药用植物生产和出口的主要枢纽之一。

伊朗不同地区约有8,400种药用植物；根据全球统计数据，全球药用植物贸易超过1070亿美元，并且鉴于传统草药在医学中的重要性，预计到2025年该市场的贸易额将超过4500亿美元。

据伊朗有关部门公布的统计数字，过去六个月伊朗药用植物的出口总值估计为1亿美元，与去年同期相比大幅增长。

伊朗药用植物的出口种类繁多，大部分出口到波斯湾和各个欧洲国家。

在过去六个月中，从伊朗不同地区共获取了500吨药用植物。

伊朗的传统草药和药品商店也相对繁荣，对伊朗草药、香料和独特的芳香草药感兴趣的外国游客是这些传统商店的客户。

最近伊朗伊斯兰共和国卫生部部长表示，伊朗是一个巨大的制药市场，是外国投资者的黄金机遇之地。

此外，伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事表示，自伊朗新年以来，我们共出口1,450吨草药了。

伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事塔拉胡穆·贝扎德（Tarahhom Behzad）昨日表示，自伊朗新年（3月21日）以来，我们共出口1,450吨草药了。

贝扎德在与当地官员的会谈中表示，伊朗已经甄别了约2500种草药，迄今已对170种草药进行了投资。

他补充说，大多数草药都以原始形态出口。

早些时候，农业圣战部研究、培训和促进组织负责人斯卡呐达尔·扎恩德（Eskandar Zand）周一表示，伊朗每年出口价值约4亿美元的草药，其中80％是藏红花。