伊朗称即将发射两颗国产观测卫星

伊朗国家通讯社（IRNA）：这两枚观测卫星的具体发射时间目前还没有公布，从以往的情况来看，伊朗喜欢选择在节庆假日发射卫星——而下个月11号，是伊朗伊斯兰革命胜利41周年纪念日。

据伊朗官方媒体报道，这两枚卫星重约90公斤，都装备了四台高分辨率摄像机，将观测并向地面传回有关伊朗自然资源、农业发展及环境的数据。

伊朗曾进行多次航天发射活动，而美国认为运载火箭与弹道导弹技术相通，多次表示反对伊朗进行卫星发射活动。