全球最大的土坯建筑群，6000年历史的伊朗巴姆古堡，如今空无一人

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——林木说旅行，分享了他最近去伊朗中南部古城巴姆旅游的经历。全文如下：

来到伊朗平原地带的巴姆市已经是中午时分，我们安顿好酒店，简单地吃点当地小吃，就直奔巴姆古堡参观，感受一下世界上最大的土结构建筑群的恢弘气势。

站在巴姆古堡前，深深地被这里的建筑风格和精湛的艺术所震撼。因为古城堡所在地区非常干旱，终年雨水很少，当地也没有任何石材可用于建筑，人们就采用沙漠特有的红土建设城堡，随着历史的变迁和岁月的流逝，如今城堡红土的颜色早就消退了，只有黄色的泥土色，偌大的城堡在蓝天下，一片金黄色，很是壮观。

古城堡面积很大，长300米，宽200米，外形与欧洲中世纪大型古堡相似，按照古代城市的一般布局来修建，沿着护城的壕沟，有长达3公里的围墙，并按一定间隔就建有瞭望塔，专门用来城堡的防卫和瞭望。我们进入从南面大门进入古堡。据介绍，城堡其他地方都是高高的围墙，这里是唯一的入堡通道。可见当时城堡的守卫十分坚固。

进入城堡后，我们依次参观了居民区和商业区，而最中心位置是内城，居住的是当时统治者的宫殿和兵营，整个设计十分精巧，巴姆城堡四周还筑有围墙上修有城垛，直到地震之前，一旦城门关闭，任何人都无法进入，真可谓一夫当关，万夫莫开。

穿行在古堡土黄色的建筑之间，经过风雨侵蚀的城堡，斑驳古老，有的墙还用木头支撑着，象个年迈的老人拄着拐杖，步履蹒跚。据说，古堡在6000年前就已经形成，那时候，因为地理位置显赫，曾是有名的“丝绸之路”和“香料之路”的必经通道，并与霍尔木兹港相连接，大量的商品源源不断地运到，输送到其他地方。巴姆堡在16至18世纪达到鼎盛时期，这里居民多达2万人。如今古堡已经没有人在此居住了，人们都搬迁至新开发的城市居住，留下了保存完好的世界上规模最大的古堡供游人参观。因此列入了世界级的文化遗产名录。

2003年的一场地震让巴姆古堡毁于一旦，当地政府多方筹措资金，经过十年的艰辛复建，终于使古堡得以再次展现在世人面前。我们参观的就是复原后的古堡，基本保持了古堡的原貌。我想，保护古代建筑和文物是多么紧迫和重要的事啊！现在各国都加强了古迹和文物的保护，中国还出台了相关法律法规，确保这些遗留下来的古文明和古文物得以世代延续下去，让后人能够感受到灿烂的文化和历史。同时，对那些喜欢在文物古迹上刻到此一游的人，已成为大家唾弃的对象，全民文物保护意识正在不断增强。

随着复原建设的完工，古堡又焕发出新的生机，世界各地的游客也慕名前来，提升了当地旅游业的发展。目前，巴姆城已建有3家现代化的酒店，让游客体验更舒心。走出古堡已经是夕阳西下，一片金色的阳光映照在古堡蜿蜒起伏的城墙上，显得那么灿烂，我忍不住回头多望一眼这世界级文化遗产，心中默默祝愿古堡永远屹立在这苍凉的大地上。