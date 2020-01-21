伊朗外长称或将考虑退出不扩散核武器条约

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就最近欧洲国家决定启动争端解决机制之后表示道，表示德黑兰正在讨论如何以法律方式解决美国自2018年5月正式退出核协议争端。

他补充说，在这方面，还分别于2018年5月10日、8月26日和11月给莫格里尼（Mogherini）女士写了三封信，并正式宣布伊朗已开始解决争端的进程。

外交部长说，我们在2018年11月给莫格里尼（Mogherini）女士的信中强调，伊朗已经建立并完成了争端解决机制，因此没有义务执行减少核协议计划。

扎里夫表示，伊朗伊斯兰共和国在这封信之后给了欧盟7个月的机会，并于2019年5月开始减少对核协议的承诺，此承诺在两个月后生效。

他补充说，欧洲人的声明没有任何合法性，因此我们正在借用欧洲人的不当行为。如果欧洲人采取进一步的措施，那么根据总统2019年5月的信，即伊朗退出《不扩散核武器条约》的承诺将被执行。

外交部长表示，伊朗已采取了五项措施来减少其承诺，并且不会采取任何进一步的措施来减少其承诺。他说，如果欧洲人恢复其承诺，伊朗将停止减少其承诺，但如果欧洲人继续玩政治游戏，因为没有任何法律选择，所以我们将有很多可能性。

他表示，在总统的信中说，如果将此问题提交安全理事会，伊朗将退出《不扩散核武器条约》，但在它之前，其他计划也可以提上议程。