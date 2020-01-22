图：伊朗攀冰者挑战"宝藏信"冰冻瀑布

伊通社（IRNA）哈马丹01月22电 随着夏季到来，伊朗大部分地区气温逐渐升高，同时也是伊朗假期来临。许多伊朗人喜欢到哈马丹宝藏信（Ganjnameh）瀑布避暑，逃离炎热酷夏。该瀑布高9米，折射周边凉爽。在冬季，这里会结成冰，成为攀冰岩的旅游景点。哈马丹位于伊朗中部的城市，历史上属于中亚古城，古代丝绸之路枢纽中心。又素有“黄金之城”美誉。著名景点有：波斯医哲家伊本·西那的墓地所在，在墓地附近有其著名博物馆，藏书十几万种，适合学者前往专研。世界十大水洞之一：河里•萨德尔岩洞也在哈马丹市。
伊通社（IRNA）哈马丹01月22电 随着夏季到来，伊朗大部分地区气温逐渐升高，同时也是伊朗假期来临。许多伊朗人喜欢到哈马丹宝藏信（Ganjnameh）瀑布避暑，逃离炎热酷夏。该瀑布高9米，折射周边凉爽。在冬季，这里会结成冰，成为攀冰岩的旅游景点。哈马丹位于伊朗中部的城市，历史上属于中亚古城，古代丝绸之路枢纽中心。又素有“黄金之城”美誉。著名景点有：波斯医哲家伊本·西那的墓地所在，在墓地附近有其著名博物馆，藏书十几万种，适合学者前往专研。世界十大水洞之一：河里•萨德尔岩洞也在哈马丹市。
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