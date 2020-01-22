图：伊朗攀冰者挑战"宝藏信"冰冻瀑布

伊通社（IRNA）德黑兰01月20电 早晨起来，感觉到丝丝寒意，起来到阳台一看，哦，原来是下雪了，只见小区的花园里、道路上都铺上一层洁白雪花，不知道是什么时候开始下雪的。伊朗首都德黑兰好久没有下这么大雪了，心里有点小激动，匆匆吃完早餐，换上厚厚的冬装，全副武装戴上帽子、手套、围巾，欣欣然出去散步。地面上已经积上一层薄薄的雪花，踏雪而行，走得小心翼翼，小雪不湿衣，簌簌飘落的雪花感觉像是柳枝拂面，是那样的轻柔，身上有点冷，内心却变得柔软温暖。