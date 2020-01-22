韩国拒加入“护航联盟”独立派兵波斯湾 韩媒公布美伊态度

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社1月21日报道，韩国外交部官员21日向记者透露，韩方上周末事先通报伊朗决定独立派兵霍尔木兹海峡，伊朗对韩方决定表示了忧虑。

就这一决定是否会对韩伊两国关系造成负面影响的提问，该人士表示，韩方必须保障本国公民和船舶的安全，伊朗自有伊朗的立场，韩国根据国家利益做出这个决定。该人士还表示，双方今后也需积极管理双边关系，伊朗方面也初步对此表示同意。

报道称，此前美国一直要求所有国家都为维护霍尔木兹海峡的安全作出贡献，韩国在响应美国派兵要求的同时，为避免刺激伊朗，决定不加入美国主导的“护航联盟”，而是独立巡航霍尔木兹。

伊朗还没有对韩国独立巡航的决定做出官方表态，但韩媒认为，韩军决定派兵无疑会在一定程度上拖累两国关系。上个月初，伊朗副外长阿拉格希作为总统特使访问日本接受NHK采访时表示，外国军队驻扎中东不利于地区和平稳定。

报道指出，韩国虽不加入美国主导的国际海事安全联盟，但韩美决定必要时开展情报共享等合作，因此中东的韩国公民和船舶不无遭遇危险的可能。据预测，韩方有可能在重启人道主义贸易、解决韩伊贸易结算账户被冻结等问题方面倾听伊方需求，同时也与美方进行磋商。

另据韩媒报道，韩国联合参谋本部（联参）议长朴汉基22日和美军参谋长联席会议主席马克·米利通电话，朴汉基向美方介绍了韩军扩大作战范围至霍尔木兹海峡的独自出兵计划。据悉，米利对此致谢，并表示理解韩国政府的决定。