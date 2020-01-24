中国外交官：中方认为伊朗减少履约事出有因 伊朗有关核活动未违反《NPT》义务

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球网报道，当地时间1月22日，中国外交部军控司司长傅聪在比利时布鲁塞尔就伊朗核问题举行媒体吹风会时指出，中方认为，伊方减少伊朗核问题全面协议的履约事出有因，且总体保持克制态度，为外交努力留出了空间。

傅聪说，伊朗有关核活动未违反《不扩散核武器条约》（NPT）义务，仍接受国际原子能机构（IAEA）保障监督，未造成实质性核扩散风险。

傅聪表示，中方呼吁有关各方努力管控分歧，尤其要避免可能导致局势升级的行动，并切实采取措施恢复协议权利义务平衡。

最近伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就最近欧洲国家决定启动争端解决机制之后表示道，表示德黑兰正在讨论如何以法律方式解决美国自2018年5月正式退出核协议争端。

他补充说，在这方面，还分别于2018年5月10日、8月26日和11月给莫格里尼（Mogherini）女士写了三封信，并正式宣布伊朗已开始解决争端的进程。

外交部长说，我们在2018年11月给莫格里尼（Mogherini）女士的信中强调，伊朗已经建立并完成了争端解决机制，因此没有义务执行减少核协议计划。

扎里夫表示，伊朗伊斯兰共和国在这封信之后给了欧盟7个月的机会，并于2019年5月开始减少对核协议的承诺，此承诺在两个月后生效。

上周中国外交部发言人耿爽就此问题表示，中方对英、法、德启动伊朗核问题全面协议争端解决机制感到遗憾，认为此举无助于解决问题，也不利于缓和当前的紧张局势。

他表示，中方始终认为，伊朗减少履行全面协议事出有因。美国单方面退出全面协议，无视国际法和国际义务，对伊进行极限施压，并阻挠其他方面履约，这是伊核紧张局势的根源所在。