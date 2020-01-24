伊朗赛跑女孩：我准备赢得奥运会比赛资格

伊朗国家通讯社（IRNA）：法尔扎内·法西赫（Farzaneh Fasihi）向伊通社（IRNA）记者表示道，本周，我这周在塞尔维亚室内比赛中以7.29秒的成绩纪录夺得了世界奥林匹克运动会比赛资格，感赞真主，我打破了记录。这些比赛对于改善我的成绩记录非常好，每次比赛我都努力做到最好。

她补充说，在此期间，使我的成绩变好的最重要的原因是，在练习时放轻松，并且在塞尔维亚的培训获得了很多新的经验。 我专注于每场的练习和比赛，以至于打破了纪录。

伊朗快跑运动员继续说，参加各种比赛是参加塞尔维亚比赛的条件和优点之一。 不幸的是，伊朗只有一个世界冠军比赛，我们必须打破这一纪录才能进入亚洲冠军比赛。 实际上，我们参加的各种比赛成绩已经有所改善，但伊朗的播报却并非如此。

她提到，在这段时间里，我以积极的态度专注于训练，从未将自己的情绪转向消极。 在这里，你可以学习如何面对所有的负面因素，并能保持警惕以及怎样可以积极面对比赛。

法西赫（Fasihi）说，世界联合会已经在塞尔维亚锦标赛中记录了我的成绩，在获得所有兴奋剂证据和测试后，伊朗联合会将记录该成绩。我和联合会没有任何问题。

她说，从一开始，我就设定了打破全国纪录，并进入亚洲锦标赛和世界锦标赛的目标，并且我试图制定一步一步地计划。参加奥运会预选赛后，我有一个完整的计划表，希望能够在60米室内比赛中创造7.29秒以的成绩内，并且100米比赛中取得好的成绩。