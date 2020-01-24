伊朗的蜂蜜产量排世界第三

伊朗国家通讯社（IRNA）：古拉米侯赛因·塔赫莫塞比（Gholamhossein Tahmasebi）在伊朗卡拉季市（Karaj）动物科学研究所举行的第二届国际蜜蜂大会和第十届全国蜜蜂大会开幕的开幕式上说道， 根据世界粮食组织（FAO）的数据，伊朗每年生产约76,000吨蜂蜜，居世界第四位，而伊朗目前的蜂蜜年产量已达到90,000吨，粮食组织需要修改数据。

他说，与其他食品（例如肉和鱼）不同，我们有良好的人均蜂蜜消费条件。

塔赫莫塞比（Tahmasebi）指出，伊朗有840万个蜂箱，并指出该国85,000名养蜂人能生产超过90000吨蜂蜜。

他进一步强调了该领域在发展出口方面的重要性，并说，我们现在每年出口约5,000吨的蜂蜜，我们应该将这个数据提高至10000吨。

塔赫莫塞比（Tahmasebi）在演讲的另一部分中，提到了第二届国际蜂蜜大会和伊朗第十届全国蜜蜂大会的学术论文，并指出，将向国会秘书处提交了100篇学术研究论文，在评委评测之后，将有80篇获选。

他继续说，这些文章在五个委员会中有21篇作为演讲，59篇作为海报发表。

此会议将于1月22和23号举行，此外还收到了来自国外的五篇学术论文。