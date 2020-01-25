中媒：美国又说谎了——伊朗导弹打伤美军人数，竟是美政府吹嘘的好几倍！

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道，这令美国最初“无人伤亡”的说法，变成了一个谎言。

美国国防部发言人指，这34名受伤士兵出现头痛、晕眩、对光线敏感及作呕等病征，又指其中8名士兵已经送回美国接受治疗，另外16名美军已经返回岗位。

伊朗在本月8日向驻伊拉克的美军基地发动导弹攻击，以报复美国此前刺杀伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱马尼。美军最初指无人伤亡，但后来改称有11人出现震荡受伤的症状。美国总统特朗普也改口承认有美军受伤，他宣称这些美军的伤势并不严重。

美国国防部官员表示，当中17人仍然接受医学观察，其中8人曾送往美国接受进一步治疗，9人被送到德国。

伊朗本月8日攻击该美军基地，报复美军杀死军事指挥官苏莱马尼。美国总统特朗普曾经表示，没有美国人在袭击中受伤，又说正因如此，所以没有报复。特朗普的最新说法是，听过基地遇袭后有美军人员头痛及有其他征状，但情况不严重，他认为不是严重的伤势。

特朗普这一言论，遭到罗德岛州民主党参议员杰克里德(Jack Reed)的批评，里德曾在美军游骑兵部队服役，他希望特朗普因此道歉。里德在一份声明中说：“ TBI(创伤性脑损伤)是一个严重的问题，不能简单地说成头痛，他可能不是故意不尊重伤者，但这番言论是对我们部队的侮辱，欠一个道歉。”

近年来，随着医疗科学提高，TBI已成为军方越来越关注的问题。它涉及伤者日后的思维、记忆、视觉、听力，和其他不同程度的损害，不能不注意。疾病预防控制中心表示，严重的TBI，可能导致死亡或长时间的昏迷，或者健忘症。美国国防部表示，在2000年至2018年期间，美军有超过37万5千起的TBI受伤报告。

伊朗革命卫队指挥官苏莱马尼被美军牺牲之后，伊朗向美军实施了有限的报复，袭击伊拉克两个有美军驻守的军事基地。伊拉克军方表示，伊朗一共发射22枚导弹，并未对基地造成伊拉克部队人员伤亡。伊朗国营电视台报道，向两个基地发射15枚导弹，炸死80名美军人员、以及炸毁多架美军直升机，但未有提出任何证据。德黑兰政府强调，伊朗并非想发动战争，只是就苏莱马尼的死作出军事回应，此后播放了伊朗群众在袭击后庆祝的片段。

美军当时表示，至少两处有美军驻守的伊拉克军事基地，也就是阿萨德等基地在当地凌晨1时半左右遇袭。总统特朗普当时在社交网站发文，表示正评估伤亡和损失，目前为止一切尚好，他稍后发表声明宣称无人伤亡。

此后美国总统特朗普在联合国大会发言，警告会收紧对伊朗的制裁，令聚集在纽约联合国总部的世界领袖对波斯湾紧张局势降温的希望减低。特朗普表示，只要伊朗持续做出威胁行为，制裁就不会解除，反而会收紧。他谴责伊朗袭击沙特阿拉伯的石油设施，又形容伊朗政府“嗜血”，他表示所有国家都有责任采取行动，没有一个“负责任的”国家会支持伊朗的行为。

此后德国、法国、日本及巴基斯坦领袖，分别与特朗普及伊朗总统鲁哈尼会面。德国总理默克尔表示，伊朗以放宽制裁作为与美国对话的条件“不切实际”。法国总统马克龙呼吁美伊双方立即恢复谈判。

在伊朗弹道导弹报复后，美国方面在究竟有多少人受伤、苏莱马尼为什么被杀等问题上出现多次颠三倒四的改口，令外界普遍质疑特朗普政府并未慎重做出相关决定。