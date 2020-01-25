共同社：安倍对伊路线与美不同 开展平衡外交

伊朗国家通讯社（IRNA）：据共同社报道，日本首相安倍晋三结束中东历访之行，15日回了国。他活用与相互敌对的美国和伊朗都能沟通的长处，在沙特阿拉伯等三国开展了平衡外交。敦促各方克制应对，与美国的强硬路线划清了界线。不过，美国是安倍定位为外交和安全保障基轴的日美同盟的伙伴。若惹得美国不高兴，日美同盟就会发生动摇的担忧始终存在。尚无法预测安倍能推进单独外交到何种程度。

▽满意

安倍感到颇有成效的是对沙特的访问。应王储穆罕默德邀请，安倍12日前往了该国西北部风景区欧拉近郊的别墅。当穆罕默德告知“这是首次（在此）迎接外国首脑”后，安倍满意地说：“很高兴在这种会在人生中留下印象的空间、在大自然中与王储会晤。”日本政府消息人士就沙特给予厚待解说称：“这体现了对开展全方位外交的首相的重视。”

会谈中，安倍考虑到与美国一起敌视伊朗的沙特的姿态，要求“期待进行自我克制的应对”。他还介绍了不像沙特那样参加美国主导的意愿联盟，而是仅单独派遣海上自卫队的日本的立场，引发穆罕默德回应说“完全支持”。之后，安倍接连访问了参加意愿联盟的阿拉伯联合酋长国（UAE）、与美伊两国都维持一定关系的阿曼，努力与要人沟通看法。

▽幸运

安倍的王牌是与美国总统特朗普的个人信赖关系，以及在对伊交流中构建的与该国最高领导人哈梅内伊、总统鲁哈尼的沟通渠道。据悉，他向此次历访的三国首脑介绍了从美伊双方得到的信息和感受，引发了对方的兴趣。

安倍在伊朗局势紧迫的情况下决定访问中东，是因为认为“特朗普展示了暂停军事报复的意向，在当地被卷入不测事态的风险远去了”（首相官邸消息人士语）。实际上，直到特朗普8日表态暂不报复的前不久，日本政府都在探讨延期出访。

安倍在之后不久的11日启程。政府消息人士回顾说：“结果，首相在全球关注的时点进入了当地。他很幸运。”

▽顾及

对美关系是课题。特朗普下令杀害在伊朗被视为英雄的精锐部队指挥官苏莱曼尼，并得到了执行。认为美国在对伊施压的同时，有可能要求日本统一步调的看法在日本政府内根深蒂固。

在这种局势判断的背景下，政府采取了顾及美国的做法。除了避免对被指或违反国际法的杀害苏莱曼尼一事发表评论，对引发批评的美国退出伊核协议也仅表示“遗憾”（外相茂木敏充语）。日本顾虑特朗普的中东外交或将持续。