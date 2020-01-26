伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗波斯波利斯伊朗国门贝兰万德和比利时联赛的亨克达成了协议，贝兰万德将在夏窗转会至亨克，目前他将继续和为波斯波利斯踢球至本赛季结束。
2015年，贝兰万德入选了伊朗国家队。
阿里雷扎·贝兰万德(Alireza Beiranvand)，1992年9月22日出生于伊朗胡拉马巴德(Khorramabad,Iran)，伊朗职业足球运动员，司职门将，效力于伊朗足球超级联赛波斯波利斯足球俱乐部。
伊通社（IRNA）德黑兰01月26电 波斯波利斯伊朗国门贝兰万德和比利时联赛的亨克达成了协议，贝兰万德将在夏窗转会至亨克，目前他将继续和为波斯波利斯踢球至本赛季结束。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗波斯波利斯伊朗国门贝兰万德和比利时联赛的亨克达成了协议，贝兰万德将在夏窗转会至亨克，目前他将继续和为波斯波利斯踢球至本赛季结束。
2015年，贝兰万德入选了伊朗国家队。
阿里雷扎·贝兰万德(Alireza Beiranvand)，1992年9月22日出生于伊朗胡拉马巴德(Khorramabad,Iran)，伊朗职业足球运动员，司职门将，效力于伊朗足球超级联赛波斯波利斯足球俱乐部。
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