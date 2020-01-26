波斯波利斯伊朗国门贝兰万德和比利时联赛的亨克达成了协议

伊通社（IRNA）设拉子01月25电 波斯波利斯古迹是波斯帝国阿契美尼德王朝的一座行宫,位于设拉子以北 60 公里处。波斯波利斯是希腊名称,意指波斯都城(希腊文的“波利斯”与英文的PALACE相同,也可理解为“波斯宫殿”), 伊朗人称它为“塔赫特贾姆希德”,即贾姆希德的御座。贾姆希德是伊朗传说中一位古代国王的名字,据说他首先在波斯波利斯建造宫殿,阿契美尼德王朝的宫殿是在其旧址上建造起来的。