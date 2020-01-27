伊朗卫生部：伊境内没有发现由新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例

伊朗国家通讯社（IRNA）：侯赛因·埃尔法尼（Hossein·Erfani）周日在接受伊通社（IRNA）记者采访时，就“伊朗国内出现一例疑似新型冠状病毒患者”的传言说，这些谣言不属实，目前伊境内没有发现由新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例。

他说，我们卫生部已在各有关边境口岸启动防控措施，做好应对该疾病的必要准备，请民众从官方渠道获取信息。

昨日伊朗首都德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场副主任哈桑·霍肾胡（Hassan khoshhu）在接受伊通社采访时表示，伊玛目霍梅尼国际机场将对飞往该机场的乘客进行检查，以查明该病毒的肺炎样症状。

昨天伊朗卫生部传染病管理中心主任也宣布，德黑兰首都机场（伊玛目霍梅尼国际机场）已经加强了对来自中国的旅客的检查，试图找出感染了新型冠状病毒的旅客。

穆罕默德·梅赫迪·顾雅（Mohammed Mehdi Gooya）周四对伊通社（IRNA ）记者说：“新型冠状病毒是目前中国第三种最危险的病毒，而且已经观察到其早期病例。 这种新型病毒被称为Corona 2019病毒。 迄今为止，在中国已超过500例患者患次病毒，并导致十多人死亡。 冠状病毒有几种类型，其中三种是最危险的。

他说，目前正在伊玛目霍梅尼国际机场对从中国来伊朗的旅客进行冠状病毒检查。如果发现有患病迹象，一定谨慎处理患者。如果有人在中国受到了感染，到达伊朗的唯一路线是乘飞机，而是德黑兰的伊玛目霍梅尼国际机场，所以我们在这个地方采取有关的措施。

顾雅说，在诊断和向世界卫生组织报告该疾病方面存在了些延迟，该病主要与中国武汉市有关，并在北京等其他城市也发现此类病毒。 令人震惊的是，在一天时间之内（昨天）新增了200例此病毒患者。

这种新近进化的病毒称为2019-nCoV，始发于中国武汉，并在全国流行。至今，泰国和日本的卫生部门也分别确定了本国的感染者。这些患者的共同特征是他们最近去了“暴发中心”武汉。

疾病预防控制中心全球移民和检疫部门负责人马丁·塞特罗（Martin Cetron）在周五的一份声明中说：“我们正在研究这种新型的冠状病毒，监视和应对该病毒的流行情况。”

根据我国卫生部门负责人的说法，大多数被该病毒感染的患者此前在大型海鲜市场上接触过活体动物，这表明该病毒可以从某种物种传染给人类。

然而，由于至少有两名患者并没有去过市场，表明该病毒已经在人类中占据了主导地位，并且有望进一步传播。