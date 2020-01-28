伊朗工业部长称全国工业品出口率增30%

伊朗国家通讯社（IRNA）：礼萨·拉赫玛尼（Reza Rahmani）周一下午在IRIB会议中心举行的第一届伊朗乳品业会议上说，在大多数工业和无机品中，其中植物油、钢铁、医药、食品工业、服装、水泥、瓷砖、陶瓷的产量有所增加，只有汽车行业的产量有所削减。

他表示，现在，邻国从伊朗的进口物品率只有2%，尽管我们出口物品率（非石油物品）已经达到50%以上。

拉赫玛尼（Rahmani）说，我们于10月5日加入了欧亚市场，有可能加强外国对伊朗工业的需求，我们计划将在未来三年内（1400年），将邻国对我国的进口产品从2%提高到4%，总计达到480亿美元。

最近伊朗道路和城市发展部副部长穆罕默拉斯塔德（Mohammad Rastad）表示，向伊朗运输货物的外贸船只可以相信，这些货物的运输不会出现问题，抵达伊朗也没有障碍。

伊朗港口和海事组织的常务董事Mohammad Rasta说，由于伊朗为领海提供了安全保障，所以运送货物到伊朗港口的商船是安全的。

据伊朗政府表示，对于伊朗舰队在外国港口的活动，以及外国船只向伊朗港口进口货物，他们并不担心。

穆罕默德·拉斯塔德表示：“目前，我国所有港口继续为各类船只提供服务，并正在装卸货物。在伊朗水域的活动是正常的。到目前为止，该国的贸易港口没有发生任何事件或紧急情况，所有活动都在正常进行。”

拉斯塔德说：“伊朗所有港口目前都在使用它们的最大容量，不同类型的船只在那里装卸货物。”

这样看来伊朗海运目前是安全的，伙伴们可以放心接下伊朗客户的订单啦，但国际局势瞬息万变，伙伴们还是需要谨慎小心一些，积极防范各类国际贸易风险。