前10个月访问伊朗克尔曼的外国游客增长逾50%

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·迈赫迪·阿夫扎利（Mohammad Mehdi Afzali）星期二在接受伊朗国家通讯社采访时说，随着文化遗产，旅游和手工艺品部实施的计划和政策，中国游客人数有所增加，今年计划有200万游客从中国到达伊朗。

他说，从11月初开始与中国新年同期，有188名中国游客进入克尔曼省，现在有155名中国游客在马汉沙漠营地野营。

克尔曼省文化遗产、旅游和手工业部文化事务主管强调，预计中国游客抵达克尔曼的数据保持上升趋势，但是，冠状病毒的传播暂时取消了旅行团，预计在这些病毒消退后中国游客数量也恢复正常。

他说，卢特沙漠、马汉王子花园、巴姆城堡和克尔曼市的历史景观，被认为是中国游客参观的主要目的地。

伊朗文化、旅游和手工业部副部长最近说：“从今年年初到7月份，尽管制裁不断，但我国的外国游客数量增加了24%，”

瓦里·蒂莫周一里对记者说：“去年，伊朗的入境游客的增长率为52％，尽管我国的旅游能力要高得多。”

南霍拉桑省拥有超过900项国家和4项世界纪录的遗址，包括Akribia Birjand花园和大厦、Lot沙漠、Baladeh Ferdows运河和Khurashad手工织巾。

最近伊朗外交部对外签证局局长表示：“自今年年初以来，已有670万名外国游客持签证进入伊朗。”

莫伊塔巴·卡里米（Mojtaba Karimi）在马什哈德举行的伊朗全国生态旅游，文化和旅游业发展全国会议的开幕式上表示，伊朗外交部欢迎为前来我国的游客提供便利的签证手续，因此，在其议程上提供了签证简化手续。

他补充说：“在这方面，我们将与其他国家谈判取消双方国家的游客入境签证。”

伊朗外交部对外签证局局长表示，签证的便利化发放使进入我 国的外国游客从93年的300万外国游客增加到97年年底的730万。