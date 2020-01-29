伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗中国联合商会主席马吉泽加哈里里(Majidreza Hariri) 在接受伊通社经济记者采访时，就在中国爆发的2019-nCoV新型冠状病毒指出，这种病毒的升级与中国的新年假期同时出现，而且由于是在中国农历新年，并伴随着两三周的假期，我们与中国并没有直接的往来，现在不能准确评估这种病毒对两国业务关系量的影响。

他指出，这一问题不能对两国商业产生影响，他还说，伊朗与中国的贸易交流不是以消费品的形式进行的，从伊朗向该国出口的商品是原材料和石化产品，在短期时间内，中国对石化和原材料的需求可能较低，但不会影响长期贸易关系。

哈里里（Hariri）就一些关于中国延续假期的新闻表示道，中国的教育中心告知，假期将持续到2月底，也就是说假期的时间将超过3周，以利用充足的时间来控制疫情。

他认为，中国的工业在新年延续假期之后将影响全球价格，因为现在黄金和石油市场已经受到影响。

伊朗中国联合商会主席指出，该国有类似疫情的经验，在2003年和2004年，SARS病毒曾在中国流行过，而且由于该国尚未达到目前的管控能力，该疫情在中国持续了一年多。

哈里里（Hariri）说，这种疾病影响中国增长率的大约1%，这是一个非常高的数字，但过去三周的行动表明，中国很好地利用了这一经验，并有能力去管控它。

他预测，未来两周疫情已完全得到控制，并补充说，作为伊中商会会长，我建议暂时不要前往该国旅行，在中国政府公布其恢复正常情况之前，应尽量减少旅行。

哈里里（Hariri）强调。现在，由于中国放假，前往中国旅游的需求很低，通常居住在中国的伊朗人会在这个时间段返回伊朗度假。

他就10天内建成1000张病床的专科医院指出，这个疫情的出现并不奇怪，而让人惊奇的是，可以在两周的假期内阻止了数亿旅行者的旅行。这反映了中国政府官员对局势的控制，以及人民与政府的合作与信任。