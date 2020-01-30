伊朗外长扎里夫：美国“世纪交易”是一条向地狱之路

伊朗国家通讯社（IRNA）：周三晚上，穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在Twitter上用英语写道： 曼德拉 （Mandela）当时有没有想过在南非解放几十年后再有班图斯坦重新出现？"和平愿景"（世纪贸易）更像是"通向地狱之道"。我们穆斯林应该觉醒，美国从来就不是一个诚实的中介存在，它也不会是诚实的。

扎里夫(Zarif)在这条信息的结尾的标签以“巴勒斯坦团结统一”（#Unite4Palestine）的标签结尾，并发表了两幅南非种族隔离政权和西非地图，以及美国巴勒斯坦和平计划的主张。

针对美国总统特朗普日前提出来的中东和平计划，伊朗最高领袖哈梅内伊29号在个人推特上发文回应称，让美国政客失望的是，美国提出来的中东和平计划，也就是所谓的“世纪协议”，是不会产生任何结果的。哈梅内伊表示，关于圣城耶路撒冷应该掌握在犹太人手里的说法是愚蠢的，巴勒斯坦问题不会被遗忘，巴勒斯坦人民和所有的穆斯林肯定会奋起反抗，不会允许“世纪协议”的实现。伊朗总统鲁哈尼当天也发推表示，美国的做法是愚蠢的，“世纪协议”是最遭人鄙视的计划。

本月28日，美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡在华盛顿公布了解决巴以问题的所谓“世纪协议”，该协议的主要内容有4年内建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，向巴勒斯坦提供500亿美元援助以发展经济，承认耶路撒冷为以色列首都并承认约旦河西岸犹太人定居点为以色列领土等。