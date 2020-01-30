伊朗设拉子成为“世界手工艺品之城”

伊朗国家通讯社（IRNA）：莫瑟伯·阿米里·纱幕歌赫（Mosayeb Amiri Shamgah）在接受伊朗国家通讯社记者采访时补充说，在过去一年中，设拉子为赢得“世界手工艺品之城“的称号采取了许多措施，其中包括举办展览和手工艺品活动，并在设拉子的马赫斯坦建立拥有130多家工艺品商店的第一个伊朗手工艺品世界贸易中心。

他继续说，世界手工艺理事会评估委员会负责人加达·希亚维（Ghadeh Hivavi）女士最近访问时，对设拉子为这一称谓所采取的措施表示满意，当设拉子的材料被这一理事会处处理和落实的一年后，就获得了“世界手工艺品之城”的称号。

他补充说，2019年7月22日，设拉子被评为“国家工艺品之城”，这是设拉子被选为“全球手工艺品之城”的先决条件，在评估人员最近的一次访问中，该牌匾被授予设拉子市长和我。

法斯省的文化遗产、旅游和手工艺品部总经理说，这个称号肯定会影响设拉子在国内外手工艺品的生产和供应热潮。

阿米里（Amiri）说，设拉子被选为“世界手工艺品之城”，同时赞詹被世界手工业理事会选为“世界挂毯之城”，哈马丹省被选作为“世界家具镶嵌之城”，吉兰省的卡西姆·阿巴德村入选为“全球夜用帐篷村”，并被世界手工艺品城市和农村名录记录下来。

他说，随着设拉子、其他两个城市和另一个村庄在世界名册上的记录，伊朗的世界城市和农村数量从10个增加到14个，在这方面，伊朗仍然是世界第一。