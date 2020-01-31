中国驻伊朗大使就新型冠状病毒感染的肺炎防控接受伊通社专访

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月31日，中国驻伊朗大使常华就新型冠状病毒感染的肺炎防控接受伊通社专访，主要内容如下：

2019年12月以来，中国发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，这是中国政府和人民面临的严峻公共卫生挑战。当前中国人民正在与新型冠状病毒感染肺炎疫情进行严肃的斗争。人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前中国政府最重要的工作。中国国家主席习近平亲自指挥、亲自部署疫情防控工作，展示出卓越领导力。中国已成立以李克强总理为组长的应对疫情工作领导小组，统一领导、统一指挥，全面开展防控工作。中国已经构建以武汉及湖北为重点，从中央到地方，全方位多层次防控体系，各方面工作公开透明，正科学有序推进。当前，疫情防控正处于关键阶段，凭借中国的制度优势以及此前的有益经验，凭借新中国70年积累的强大科技物质基础，中国政府有决心、有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。

疫情爆发以来，中方本着高度负责的态度，积极主动开展国际合作，第一时间向世界卫生组织通报疫情以及分享技术信息。中方欢迎世界卫生组织参与疫情防控工作，世卫组织专家已赴武汉进行实地考察。中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护地区和全球公共卫生安全。中国驻外机构也同驻在国政府保持着密切沟通，及时通报疫情及中方的防控努力。许多国家和世界卫生组织及联合国秘书长等都积极评价、理解支持中方防控措施，相信中方采取的措施将有效控制并最终战胜疫情，中方对此深表感谢。

我想请伊朗朋友们注意，世界卫生组织总干事谭德塞虽然宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，但他也明确表示不建议对中国采取旅行和贸易限制。

中国政府将履行国际义务，及时解决在华外国公民的合理关切，本着负责任态度保障他们的安全。对于撤出侨民一事，谭德塞先生日前表示，注意到有国家提出希望撤侨，世卫组织不主张这么做。在当前形势下应保持镇定，没有必要过度反应。世卫组织对中国政府防控疫情的能力充满信心。

中国政府高度重视新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，已经采取最严格的防控措施。我们有信心、有能力有效控制并最终战胜疫情。希望国际社会理解和支持中国的疫情防控工作，并与中方一道，按照《国际卫生条例》和世界卫生组织建议，共同做好疫情防控，维护地区和全球公共卫生安全。

中伊两国是全面战略伙伴，各领域合作良好。疫情发生后，伊朗外长扎里夫在推特发文，赞赏中方应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作。扎里夫外长的表态充分体现了中伊两国传统友好和真诚的伙伴关系。王毅国务委员兼外长已就此向扎里夫外长转达口信，向伊方表示感谢。

中国驻伊朗大使馆高度重视疫情相关工作，已多次提醒旅伊中国公民密切关注中国官方发布的疫情通报、伊朗政府及中国驻伊使馆发布的相关信息及措施，采取必要防范手段，加强自身防护。根据伊朗卫生部和伊朗驻华使馆的消息，截至1月31日，伊境内没有发现由新型冠状病毒感染的肺炎病例，也没有伊朗在华公民感染新型冠状病毒的报告。

至于中伊务实合作，特别是人文交流和旅游合作可能暂时受到一些不利影响，但随着疫情得到控制和过去，双方各领域合作将持续巩固和发展，并将迎来一个广阔光明的未来。