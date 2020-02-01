【疫情】伊朗将派专机撤侨留在武汉的学生

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生和医学教育部部长萨义德·纳马克（Saeid Namaki）在其推特（Twitter）账户上宣布，居住在中国武汉市的70名伊朗人将返回伊朗，并将被进行为期两周的隔离和看护。

纳马克周五在他的推特（Twitter）账户上写道，经过反复的追踪以及外交部的帮助和调查，我们担心的70多名居住在中国武汉市的伊朗学生，将被采用适当的卫生措施于明天返回伊朗。

他继续说道，为了确保安全，他们将被安置在适当的地方隔离两周，并将得到充分的照顾。

伊朗卫生部部长萨义德·纳马克昨日表示，截至目前伊朗未发现新型冠状病毒感染肺炎病例。

他说道，此前的6例疑似病例（亚兹德2例、库姆1例、德黑兰1例、大不里士2例）均未感染新型冠状病毒。

纳马克宣布，我们建立了一个特殊的小工作组并作为工作组的任务今日与外长、道路与建市部长、旅游部长、国家内政部长、政府发言人等官员开了一次的会并进一步研究型冠状病毒感染肺炎疫对伊朗的影响。

伊朗卫生部部长表示，在世界卫生组织关于此次情况的判断之框架，我最近与伊朗第一副总统交换了意见并要求我们采取一些取消航班的措施。

他还说，在受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，近期部分航空公司采取取消航班等措施而南方航空、马汉航空对往返中伊两国的相关航班进行了调整。