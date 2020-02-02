伊外交部长助理：相信中方一定能最终赢得抗击新型冠状病毒疫情的全面胜利

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2020年2月1日，驻伊朗大使常华会见伊外交部部长助理兼亚太总司长扎比卜。

常华表示，中国政府和人民正在全力以赴同新型冠状病毒疫情做斗争。我们采取了最全面、最严格的防控举措，很多措施远远超出《国际卫生条例》的要求。中国的努力不仅是在保护本国人民的健康，也是在维护世界人民的健康。各国政府和世界卫生组织都对此给予充分肯定。世卫组织在介绍对新型冠状病毒疫情的判断时也表示，不赞成对中国采取旅行或贸易限制。全球化时代应对跨国公共卫生挑战，应坚持客观理性，加强沟通协调，各自发挥建设性作用。

常华说，多位伊朗官员和主流媒体称赞中方为防控疫情采取的措施及时有效，客观理性评价当前疫情，但也有个别人在社交媒体上散布一些对中国不友好的言论，希伊外交部予以重视，加强正面宣传，增进两国民心相通。

扎比卜表示，伊方珍视同中国的全面战略伙伴关系，扎里夫外长、外交部发言人穆萨维等多次明确表态赞赏和支持中方采取的有效措施。中国政府和人民有着坚强意志，相信中方一定能最终赢得抗击新型冠状病毒疫情的全面胜利。

同日，伊朗外交部发言人穆萨维发推特表示，全世界都应与中国政府和人民齐心协力抗击新型冠状病毒疫情这一全人类的悲剧，相信中国政府和人民的坚韧不拔和高度责任感，一定能克服当前困难。