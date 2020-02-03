伊朗马尔卡齐省市场潜力巨大——出口至80个国家

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊斯玛伊勒·侯赛尼(Esmaeel Hosseini)在接受伊朗通讯社采访时说， 到今年3月底，尽管伊朗人民受到敌人的制裁和阴谋，马尔卡齐（Markazi）省海关签发的货物目的地达到58个国家，在此期间马尔卡齐（Markazi）省出口商品的目的增加了22个国家。

他接着说，向这些国家发放了价值8.453亿美元的1.545638百万吨的货物。

马尔卡齐（Markazi）省海关总经理指出，这些产品的出口在重量和价值方面分别增加了24%、1.5%。

侯赛尼补充说，在此期间，该省海关出口的主要商品是各种碳氢化合物、金银、带肋钢筋、重质聚乙烯、果汁和甘蔗、轻质聚乙烯、速溶稀释剂、玻璃、晶体和聚丙烯等。

伊朗马尔卡齐省海关总经理指出，15.6522万吨价值3.99472734亿美元的货物进口到该省，这些货物从重量和价值上与去年同期相比，分别增加了18%和46%。

他继续说：服装原料、机械、零件、铝卷、果汁和包装袋、铝制易拉罐、压缩机、捣碎车，私家车和硅片生产线等在这一段时间进口到该省。

侯赛尼补充说，从今年年初到现在马尔卡齐（Markazi）省海关已为国家和省财政收入带来了10.695258亿土曼的收入，比去年同期相比增长了87%。

他接着说， 这一时期，马尔卡齐（Markazi）省海关增值税收入为10.478983亿土曼，比去年同期增长69%。

伊朗马尔卡齐省有12个城市，141.4万人口，是全国重要的工业和农业中心。