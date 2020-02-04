伊朗官员给武汉加油，给中国打气！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，伊朗外交部发言人阿巴斯⋅穆萨维在接受中国中央电视台记者采访时表示，伊朗赞赏中国政府在应对疫情中体现的大国担当，希望中国政府和人民在高效的管理和坚持不懈的努力下，早日战胜疫情。

穆萨维在采访结束后，还专门为中国朋友录制视频，给武汉加油，给中国打气！

穆萨维：我希望中华民族能够一如既往的坚强和坚定，我毫不怀疑你们能够取得这场“战疫”的胜利，毫不怀疑你们所拥有的毅力、努力 、高效等优秀品质。伊朗作为中国的朋友对此十分理解，希望你们保持耐心，一定会取得最终的胜利！武汉加油！中国加油！

除此之外，伊朗卫生部传染病管理中心主任古雅在接受中央电视台记者采访时也表示，伊朗非常赞赏中国政府采取的迅速、高效、科学的防疫措施。古雅强调，他相信中国有能力战胜疫情，伊朗也准备好向中国提供必要的合作与帮助。

古雅：我们相信中国政府有足够的能力，在短时间战胜这个流行病。我们对此毫不怀疑，伊朗已经随时准备好以任何方式向中国政府提供尽可能多的帮助，无论是人员还是所需的设备设施，我们同中国站在一起。

伊朗政府发言人阿里⋅拉比在3日的新闻发布会上，也对中国积极抗击疫情所作出的努力给予高度评价。拉比表示，目前中国政府正在竭尽全力应对疫情，伊朗赞扬中国在防疫方面作出的努力，并相信中国终将战胜疫情。