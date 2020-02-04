伊朗外长再次发中文推特鼓励中国： 无论何时何地，伊朗都坚定与中国站在一起

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长当地时间23日发两条中文推特，鼓励中国民众抗击新型肺炎疫情。他称，“伊朗人说,“阿丹子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲。造物之初本一体，一肢罹病染全身。”中国人说，“岂曰无衣，与子同袍。”无论何时何地，伊朗都坚定与中国站在一起。”

扎里夫在其另一条中文推特就昨日与中国国务委员兼外长王毅，写道，“在同我的好朋友、中国国务委员兼外长王毅的通话中，我对中国抗击疫情的成功举措表示赞赏和感谢，中国不仅制止了疫情在国内恶化，更阻止疫情向国际蔓延。我们谴责美国趁人之危的做法，比起2009年美国对H1N1流感的防控，中国显然更负责任、也更成功。”

昨日中国国务委员兼外长王毅3日应约同伊朗外长扎里夫通电话。

扎里夫表示，在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情过程中，中国政府以负责任、透明的态度及时果断应对疫情，不仅制止了疫情在国内恶化，更阻止疫情向国际蔓延，获得了国际社会的普遍认可。我们坚决反对某些西方国家趁人之危的做法，相信中国政府和人民一定能克服当前困难。伊方已向中方提供了一定数量的急需医疗物资，愿继续提供援助，同中方齐心协力抗击疫情。

王毅感谢伊方支持中方抗击疫情工作，赞赏扎里夫是全球第一个公开声援中国的外长，表达了伊朗人民对中国人民的友好。感谢伊方在防控疫情关键时刻向中方提供医疗物资。王毅表示，中方已经建立举国体制，以最严格和最彻底措施抗击疫情。在中方不懈努力下，目前全国病死率控制在2.1%以下，远低于其它疫情的病死率，也低于2009年美国H1N1流感17.4%的病死率。2月1日起，治愈人数开始明显超过病死人数，这是疫情可控、可治的一个重要标志。我们完全有信心、有能力、也有把握战胜这场疫情。

王毅说，在抗击疫情上，我们首先对中国人民负责，同时也对国际社会负责。目前全球范围的感染病例不到中国国内病例的1%，而当年美国H1N1流感蔓延到214个国家和地区。世卫组织总干事访华后对中国采取的非同寻常举措深表赞赏，认为堪称防控疫情的世界标杆。世卫组织还明确提出，不赞同对中国采取不必要的国际旅行和贸易限制。我们理解一些国家采取合理和必要的检测措施，但反对那些过度反应，甚至制造恐慌的作法。我们会继续本着公开、透明的态度与世界各国分享信息，加强合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。