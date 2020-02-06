华春莹：对伊朗朋友在中国抗疫战役的关键时刻给予宝贵支持表示衷心感谢

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2020年2月5日外交部发言人华春莹在例行记者会上就伊朗在中国抗疫战役的关键时刻给与宝贵支持答记者问。

在2月5日的外交部网上例行记者会上，有记者问：伊朗外长扎里夫在同王毅国务委员兼外长通话后，再次用中文发布推特，对中国抗击疫情的举措表示赞赏和感谢，还引用中国古语“岂曰无衣，与子同袍”，表示“伊朗坚定与中国站在一起”。中方对此有何评论？

华春莹：在这场抗击疫情的斗争中，我们并不孤单。全体中国人民万众一心、众志成城。很多友好国家也都通过各种形式表达对中国的支持，包括伊朗在内的许多国家都同我们坚定地站在一起。扎里夫外长是全球第一个公开声援中国的外长，这表达了伊朗人民对中国人民的真诚感情，体现了中伊两国传统友好的伙伴关系。伊方向中方提供了300万只医用口罩，并表示将继续提供援助，同中方齐心协力抗击疫情。我们对伊朗朋友在中国抗疫战役的关键时刻给予宝贵支持表示衷心的感谢。

面对这场突如其来的疫情，柬埔寨首相洪森、韩国总统文在寅等国家领导人和各界人士都表示，“中国的困难就是我们的困难”。在此我想说，中国的胜利就是你们的胜利，中国的胜利就是世界的胜利。中方正在以最严格、最全面的措施抗击这场疫情。昨天新增治愈出院病例约4倍于新增死亡病例，累计治愈出院病例是累计死亡病例的近2倍。中国完全有能力、有信心早日战胜疫情，不仅维护中国人民的生命安全和身体健康，也为世界公共卫生安全作出贡献。