2020土耳其跆拳道锦标赛——伊朗女子队收获两金五铜

伊朗国家通讯社（IRNA）：土耳其国际锦标赛于今天上午（星期一）在伊斯坦布尔市举行，伊朗女子跆拳道队已准备好将参加亚联锦标赛。

在比赛的末尾，我们国家获得了两枚金牌和五枚铜牌。

我们国家跆拳道手的比赛结果细节如下：

第二级别重量（-49公斤）：

加扎尔·索尔塔尼(Ghazal Sultani)最初击败了来自土耳其的莫拉可`庞洛特(Molk Polat)，然后击败了俄罗斯的Beanna Leger。她继续与哈萨克斯坦选手持平，打入半决赛，暂将铜牌稳拿在手。

她又在半决赛中击败了土耳其的对手，并在决赛中以8-4击败乌兹别克斯坦的曼努波娃（Manopova）赢得金牌。

第三级别重量（-53公斤）：

纳赫德 克亚尼(Nahid Kiani)打赢土耳其的艾斯码 塔特(Asma That)和卡达尔 艾散(Kadir Esen），然后超越排名在前边的阿塞拜疆和希腊选手晋级全国决赛。

克亚尼（Kiani）在决赛中与东道国对手对抗，并最终击败对手赢得金牌。

第四重量（-57公斤）：

在第一轮中，蒂娜·梅丹鲁（Tina Medanlou）在黄金回合中击败了智利的费尔南达·阿奎尔（Fernanda Aguirre），然后击败了土耳其和挪威代表杀进半决赛，但在此阶段输给了美国。

第五级别重量（-62 公斤）：

塔比燕 怕拉萨（Tayebe Parsa）击败土耳其的哈拉拉 卡羊（Hilal Kaya）和阿依幕 `个玛（Aim Ogiman），在半决赛中击败了立陶宛并获得了铜牌。

第六级别重量（67公斤）：

雅尔达 瓦力 内贾德（Yalda Valley Nezhad）首先休息，然后击败了智利的克劳迪娅·盖亚多（Claudia Gayardo），然后打败了加蓬选手，晋级了半决赛。 他在半决赛中输给了阿塞拜疆，并获得了铜牌。

基米娅·赫姆马提（ Kimia Hemmetti）击败了挪威的Randy Dingland，随后击败东道主代表。 随后，他被阿塞拜疆共和国选手击败，并淘汰。

米丽卡 米尔侯赛尼（Melika Mir Hosseini）击败了东道国的色木哥 兀自克（Simge Oscan）瑞士的Elaine Johansson，然后输给了海地，退出了比赛。

第七级别重量（-73公斤）：

哲纳布 伊斯玛梅尔（Zainab Ismaili）击败土耳其的歌母扎 阿紫德米尔（Hamzadeh Azadir）和哈萨克斯坦的Aygul Ylobay，又打败瑞士选手，最后输给了法国人Altea Larin，也获得了铜牌。

第八级别重量（+73公斤）：

爱克莱姆 胡大巴德（Akram Khodabandeh）击败土耳其的法缇曼 奴尔（Hamzadeh Azadir）和阿丝雅 爱雅塔克（Asiya Ayterk），最后，在对阵乌兹别克斯坦斯维特拉娜·奥西波娃（Svetlana Osipova）时输掉比赛获得铜牌。