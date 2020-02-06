2020年2月6日 上午9:56
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2020土耳其跆拳道锦标赛——伊朗女子队收获两金五铜

2019世界跆拳道锦标赛 中国队收获两金
2020土耳其跆拳道锦标赛——伊朗女子队收获两金五铜

伊通社（IRNA）德黑兰02月06电 伊朗国家女子跆拳道手在土耳其国际跆拳道锦标赛上获得两枚金牌五枚铜牌。

伊朗国家通讯社（IRNA）：土耳其国际锦标赛于今天上午（星期一）在伊斯坦布尔市举行，伊朗女子跆拳道队已准备好将参加亚联锦标赛。

在比赛的末尾，我们国家获得了两枚金牌和五枚铜牌。

我们国家跆拳道手的比赛结果细节如下：

第二级别重量（-49公斤）：

加扎尔·索尔塔尼(Ghazal Sultani)最初击败了来自土耳其的莫拉可`庞洛特(Molk Polat)，然后击败了俄罗斯的Beanna Leger。她继续与哈萨克斯坦选手持平，打入半决赛，暂将铜牌稳拿在手。

她又在半决赛中击败了土耳其的对手，并在决赛中以8-4击败乌兹别克斯坦的曼努波娃（Manopova）赢得金牌。

第三级别重量（-53公斤）：

纳赫德 克亚尼(Nahid Kiani)打赢土耳其的艾斯码 塔特(Asma That)和卡达尔 艾散(Kadir Esen），然后超越排名在前边的阿塞拜疆和希腊选手晋级全国决赛。

克亚尼（Kiani）在决赛中与东道国对手对抗，并最终击败对手赢得金牌。

第四重量（-57公斤）：

在第一轮中，蒂娜·梅丹鲁（Tina Medanlou）在黄金回合中击败了智利的费尔南达·阿奎尔（Fernanda Aguirre），然后击败了土耳其和挪威代表杀进半决赛，但在此阶段输给了美国。

第五级别重量（-62 公斤）：

塔比燕 怕拉萨（Tayebe Parsa）击败土耳其的哈拉拉 卡羊（Hilal Kaya）和阿依幕 `个玛（Aim Ogiman），在半决赛中击败了立陶宛并获得了铜牌。

第六级别重量（67公斤）：

雅尔达 瓦力 内贾德（Yalda Valley Nezhad）首先休息，然后击败了智利的克劳迪娅·盖亚多（Claudia Gayardo），然后打败了加蓬选手，晋级了半决赛。 他在半决赛中输给了阿塞拜疆，并获得了铜牌。

基米娅·赫姆马提（ Kimia Hemmetti）击败了挪威的Randy Dingland，随后击败东道主代表。 随后，他被阿塞拜疆共和国选手击败，并淘汰。

米丽卡 米尔侯赛尼（Melika Mir Hosseini）击败了东道国的色木哥 兀自克（Simge Oscan）瑞士的Elaine Johansson，然后输给了海地，退出了比赛。

第七级别重量（-73公斤）：

哲纳布 伊斯玛梅尔（Zainab Ismaili）击败土耳其的歌母扎 阿紫德米尔（Hamzadeh Azadir）和哈萨克斯坦的Aygul Ylobay，又打败瑞士选手，最后输给了法国人Altea Larin，也获得了铜牌。

第八级别重量（+73公斤）：

爱克莱姆 胡大巴德（Akram Khodabandeh）击败土耳其的法缇曼 奴尔（Hamzadeh Azadir）和阿丝雅 爱雅塔克（Asiya Ayterk），最后，在对阵乌兹别克斯坦斯维特拉娜·奥西波娃（Svetlana Osipova）时输掉比赛获得铜牌。

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