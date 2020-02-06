伊朗经济事务与财政部长：国家外商投资同比增长了50%

伊朗国家通讯社（IRNA）：法哈德·德吉帕萨德(Farhad DezhPasand）在德黑兰举行的一场新闻发布会上补充说,尽管努力切断外国投资，但外国投资还是实现了50%的增长。

伊朗经济事务与财政部长在谈到伊斯兰革命胜利后的四十多年以来的经济成果，就伊朗政府消除石油依赖所做的努力的历史过程表示，伊斯兰革命最高领袖在1996年发出了建立无石油经济的命令并从此全国有关部门都跟踪该命令。

德吉帕萨德继续说，我们已经做出了很多努力来削减石油收入的依赖，并确定了替代解决方案，其中最重要的是税收。

伊朗经济事务与财政部长继续说，在伊朗第十一届和第十二届政府工作的过程中，我们作为负责政府经济的部门连1里亚尔也没有从银行系统借过国家的公共融资。

他指出，税收现在占政府成本的很大一部分。

他指着报纸说，到目前为止，我们一小时也没有推迟偿还资金。

伊朗经济事务与财政部长在谈到敌人努力削减非石油出口方面时指出，今年前10个月，非石油出口率增长了20%，当然，在价值方面下降了3%。

他补充道，下降3%是由于海关出口基础改善的结果。

最近迈赫迪米尔·阿什拉菲（Medi mir Eshrafi)，在关于伊朗今年（伊朗日历）的头10个月贸易统计数据的新闻发布会上宣布，尽管美国对伊朗实施的制裁，以及美方的残酷经济和商业恐怖主义，但在此期间，伊朗的对外贸易额超过720亿美元，其中355亿美元是出口贸易，360亿美元是进口贸易。

伊朗海关总署署长就该组织的国际活动说，“TIR"公约已开始与土耳其和阿塞拜疆等国合作。

他说，“TIR公约”正在向东部扩大，从东部通往西部，上海将通过公路连接中国到中欧，因此，现在两个月运输时间通过这个走廊，将缩短到不到一周的时间。

米尔·阿什拉菲说道，由于伊朗正处于由西部通往东部走廊的通道上，经过采用“TIR公约”，我们首次能够将第一批由阿富汗的物资运到查巴哈尔，然后运往印度的孟买。

最近伊朗海关在一份报告中表示，伊朗在此期间非石油产品（不包括原油、马祖特燃油、煤油）的出口份额超过6073.7万吨，价值178亿美元。

从2019年3月21日至8月22日，伊朗的五大出口目的国是中国、伊拉克、土耳其、阿联酋、阿富汗，总计超过133.77亿美元。