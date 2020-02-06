国际原子能机构：伊朗没有违反伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）： 国际原子能机构总干事格罗西2月5日表示，伊朗自1月宣布不再履行伊核协议义务以来，没有采取进一步违反伊核协议的行动。

据报道，当地时间5日，格罗西对 美国华盛顿进行访问。他表示，自伊朗中止履行第五阶段协议措施后，并没有发现伊朗有升级行为。

不过，他指出，伊朗依然在进行铀浓缩活动。格罗西还透露，他与美国国务卿蓬佩奥谈论了伊朗的核计划，但拒绝透露更多细节。

伊朗方面此前表示，只要制裁取消，可以停止所有违反协议的核活动，并回到伊核协议的框架中去。