伊朗最高领袖拒绝美国世纪协议：该计划将比特朗普早死！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）强调，伊朗将尽可能地支持巴勒斯坦武装组织，敦促巴勒斯坦人对抗特朗普的计划。

当地时间2月5日，伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊拒绝了美国总统特朗普提出的中东和平计划并说，该计划是个愚蠢的计划这是因为该提议根本没有考虑到巴勒斯坦人的意见。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，我们应该向提出这么可笑计划的政府问，你们凭什么为了别的国家的命运和未来决定？你们是谁？谁给你么替别的国家的人民提出计划？

最近美国总统特朗普公布了被称为“世纪协议”的中东和平计划。许多专家认为该计划根本未考虑到巴勒斯坦人的意见和利益。

他强调，“毫无疑问的是这项计划肯定行不通。我们相信巴勒斯坦武装组织将继续抵抗，伊方也会把支持巴勒斯坦武装组织视为自己的职责。因为这种支持是伊斯兰民族共同的愿望”。

伊朗最高领袖还说，全世界都会看到该愚蠢的计划将比特朗普早死。

分析人士称，特朗普的计划极为支持以色列，因此遭到巴勒斯坦人、阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织的拒绝。

同时，特朗普的计划违反了联合国安理会于1967年11月22日通过第242号决议，该决议要求以色列军队于战争中所占领的领土上全面撤离；尊重并承认中东地区每一个国家的主权、领土完整及政治独立。

当地时间2月4日，欧盟方面也拒绝了特朗普提出的中东和平计划，并对以色列吞并更多巴勒斯坦土地的计划表示担忧。