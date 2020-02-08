伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德：中国加油！武汉加油！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德表示，“今年中国朋友们与新型冠状病毒肺炎作斗争，使我感受到了一个不一样的春节。”

他说，“我相信，拥有5000年文明历史的中华民族有能力战胜这次困难，同时，我很感谢中国政府肩负着抗击新型冠状病毒肺炎的艰难任务，我坚信伊朗人民和政府会坚定不移的同中国人民和政府一起并肩抗击疫情直到胜利。”

伊朗驻华大使最后向中国人说：“中国加油！武汉加油！ ”

5日下午，伊朗驻华大使馆在官方微博发的一段视频，让正在抗“疫”的中国人感到很温暖。

视频中，十个伊朗孩子用中文声援中国抗“疫”，他们大声说出：中国加油，武汉加油！我们伊朗人都支持你们！其中几个孩子还是萌娃。

据中国媒体报道，中国抗击疫情以来，伊朗已多次声援中国，伊朗外长是全球第一个公开声援中国的外长。此前，伊朗外交部发言人在接受中央广播电视总台记者采访时就曾为中国朋友录制视频，用中文给武汉加油，给中国打气！

在伊朗驻华大使馆官方微博5日发布的视频中，伴随着温馨的音乐，一个伊朗孩子用流利的中文说“中国加油，武汉加油！我们伊朗人都支持你们”，其他九个伊朗孩子次第接力。

患难见真情！伊朗孩子们用中文声援中国抗“疫”，中国网友被暖到了，有网友夸赞孩子们的普通话说得很棒，还有网友留言，等疫情过去，要去伊朗玩。

此前，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维近日在接受中央广播电视总台记者采访时表示，伊朗赞赏中国政府在应对疫情中体现的大国担当，希望中国政府和人民在高效的管理和坚持不懈的努力下，早日战胜疫情。

穆萨维在采访结束后，还专门为中国朋友录制视频，视频中，穆萨维用中文喊出：“武汉加油！中国加油！”

不光如此，接连几天，伊朗的硬核声援，令中国感动。

3日，国务委员兼外长王毅应约同扎里夫通电话，赞赏伊朗外长扎里夫是全球第一个公开声援中国的外长。

4日上午，扎里夫连发两条中文推文，称中国不仅制止了疫情在国内恶化，更阻止疫情向国际蔓延。值得一提的是，扎里夫在推特中援引中国古话“岂曰无衣，与子同袍”，称“伊朗始终与中国站在一起”。

在5日举行的外交部网上记者会上，有记者就伊朗外长扎里夫在同王毅国务委员兼外长通话后，再次用中文发布推特，对中国抗击疫情的举措表示赞赏和感谢，询问中方评论。

外交部发言人华春莹称，扎里夫外长是全球第一个公开声援中国的外长，这表达了伊朗人民对中国人民的真诚感情，体现了中伊两国传统友好的伙伴关系。

华春莹表示，伊方向中方提供了300万只医用口罩，并表示将继续提供援助，同中方齐心协力抗击疫情。“我们对伊朗朋友在中国抗疫战役的关键时刻给予宝贵支持表示衷心的感谢。”

早在1月23日，扎里夫就在推特上用中文鼓励中国人民抗击新型肺炎疫情，同时为中国人民送上新春祝福。“无论顺境逆境，伊朗始终与中国人民站在一起。”

“中国的胜利就是世界的胜利。中国完全有能力、有信心早日战胜疫情。”华春莹说。