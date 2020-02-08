《德黑兰时报》：我们都是中国人！

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年2月6日，伊朗《德黑兰时报》头版发表其副主编萨基撰写的社评，题为：《我们都是中国人！》。主要内容如下：

当中国人民与新型病毒奋力搏斗之际，出于人道，我们应向其展示同情。像其它亚洲国家人民一样，中国人民善良热情。武汉正经历着病毒夺去一个又一个人生命的关键时刻，普天下的黎民百姓都会真诚祝愿中国人民能尽快地战胜病魔。世界各地的医生们、政府官员们、慈善家们被寄予厚望，冀能尽其所能帮助中国遏制疫情，度过难关。

波斯诗人萨迪在其《玫瑰花园》中说：“患难现真情”。中国人民是亚洲大陆的骄傲。自40多年前开始经济改革以来，中国在技术、经济方面取得的进步令世人瞩目，已跃居成为世界第二大经济体。我认为，当一个有着古老文明与钢铁般意志的国家，面对如此严峻形势，理应得到足够的尊重与关注。

疫情发生后，中国立即展开应对。十天之内即建成了能容纳1000张病床的医院，这表明中国有很好的准备去应对灾难。当然，让中国不能忘记的是，此时此刻，有些国家是怎么做的。

为了防止病毒扩散至它国，预防性措施是极有必要的。中国必须采取所有手段消除病毒传播可能性。但在此敏感时期，采取往伤口上撒盐的做法是让人无法容忍的。例如，美国贸易部长罗斯1月31日在接受FOX BUSINESS采访中称，中国出现的病毒将“有助于促使就业机会向北美回流”。真让人恶心！

在此艰难时刻，我们的心与祝福同中国人民在一起，那就是，努力战胜病毒！