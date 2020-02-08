中媒：欧盟与伊朗积极商讨挽救伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国中央广播电视总台报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利2月4日结束了对伊朗的访问。博雷利在接受伊朗媒体采访时表示说，欧盟方面已同意不给解决伊朗核问题全面协议相关争端设置最后期限，从而避免将该问题提交至联合国安理会。

博雷利3日抵达德黑兰，就伊核协议及其他热点问题与伊朗总统鲁哈尼、外长扎里夫等分别交换意见。这是博雷利就任欧盟外交与安全政策高级代表后第一次访问伊朗，备受外界关注，也得到了伊朗方面的高度重视。

博雷利在此访中指出，伊朗在地区事务及维护区域和平稳定中扮演重要角色，与伊朗发展合作对于欧盟十分重要，相关欧洲国家正积极寻求解决相关问题以挽救伊核协议。

伊朗政府发表声明说，伊方愿与欧盟加强合作，解决伊核协议相关问题。鲁哈尼强调，伊朗愿加强与欧洲国家交流与合作，以解决与伊核协议有关的事宜。他表示，美国单方面退出伊核协议给其他协议方履行承诺造成了许多障碍和困难，此前伊朗已分阶段减少履行伊核协议承诺。如果其他协议方能够重新履行伊核协议相应义务，伊朗也将重新履行其承诺。

上月14日，英国、法国、德国三国外长在巴黎发表联合声明，宣布启动伊核协议争端解决机制。按照该机制，伊核问题有可能被提交至联合国安理会，并可能最终导致联合国对伊朗制裁自动恢复。扎里夫随后回应称，如果欧洲国家将伊核问题提交联合国安理会讨论，伊朗将退出核不扩散条约。国际社会呼吁各方增进了解、管控分歧、稳定局势，推动伊核问题的政治外交解决。

中东媒体普遍认为，在中东局势复杂敏感之际，欧盟外交与安全政策高级代表访问伊朗，旨在为挽救伊核协议、平息紧张局势加大外交斡旋力度。

目前看来，伊朗方面一方面欢迎欧盟的外交斡旋努力，希冀通过外交努力维护伊核协议的同时，也做出了其他备选方案。据伊朗媒体日前援引伊朗原子能组织负责人特别助理阿里·阿斯加尔·扎雷安的话称，伊朗阿拉克重水反应堆年产量已从最初的7吨提升至20吨，如果有需要还将“继续提高其年产量”。伊核协议2015年7月签署后，伊朗曾将阿拉克重水反应堆芯块移除，并以水泥填充使其无法运行，但于去年底宣布开始运行反应堆第二回路。

有分析认为，这是伊朗“B计划”的一部分。欧盟外交与安全政策高级代表此番挽救伊核协议之行最终能收获多大成效，尚需观察。