伊朗国家通讯社（IRNA）：最近中国一位学者在其百家号网页——TANMI使者，写了一篇文章提出古代日本与波斯联系的问题。全文如下：

日本考古界公布了一个罕见的发现，即远古日本与波斯(现伊朗)的之间的联系。

奈良国家文化财产研究所对先前发现的文物进行了研究，进一步证实了这样一个观点：在公元8世纪，至少有一名波斯人居住在日本奈良古城。

据日本媒体报道，一组日本研究人员利用红外成像技术，成功地阅读了一种可追溯到公元765年的古木碑的笔记。

这块石碑上有一个名字，归因于一个波斯人，他被认为是当时日本宫廷的一名教育家或受皇室尊重的人。

据日本消息来源称，虽然长期以来人们都认为日本与丝绸之路沿线的国家和文化有着贸易联系，但在日本古代，这些交流的记录很少，也很难找到。

今天的伊朗和日本至少从7世纪就开始有直接的贸易联系，但在60年代首次发现的木碑表明两国之间可能有着更广泛的联系。当时，人们常用木板来记录，而不是纸。

感到奇怪的是，在8世纪，波斯人最终会在位于丝绸之路尽头的日本生活和工作。这条路线将日本与遥远的西方国家和地区连接起来，包括波斯和拜占庭帝国。

日本古代文化融合了来自南亚、中亚以及波斯的一系列文化，日本佛教万神殿中的许多神灵和半神都起源于亚洲其他地区。阿修罗雕像可以追溯到12世纪，人们认为它的部分起源于一个类似的古代波斯神。